Está del terror la lucha por el ascenso y el descenso en la Primera B. En un torneo que hace años llena de emoción el fútbol chileno, ahora Unión San Felipe y Santiago Morning animaron el partidazo de la fecha.

Es que ambos equipos llegaban al partido comprometidos con el descenso, peleando palmo a palmo por no bajar a la tercera categoría. Eso, mientras se jugaba a la misma hora D. Santa Cruz vs San Marcos y Recoleta vs Curicó.

Con los unionistas y torteros también metidos en la pelea por salir del fondo, en el Valle del Aconcagua solo servía un triunfo para tener vida. Y así fue, ya que en el segundo tiempo sacaron ventaja para vencer a los microbuseros y dejarlos al borde de Segunda División.

Partidazo en Primera B: el Chago sufre con el descenso

U. San Felipe derrotó por 2-0 a Santiago Morning, donde solo en la segunda mitad logró sacar ventaja. Con tantos de Diego Cuellar y Sergio Vergara, los del Uní Uní escalaron en la lucha por escapar del descenso, sentenciado a su rival.

Con el triunfo que se celebró como una final en el Valle del Aconcagua, los locales escalaron hasta el lugar 13° de la tabla y le sacaron cuatro puntos de ventaja al microbusero. Eso, a una fecha para el final.

En los otros partidos de la jornada, Deportes Recoleta igualó 1-1 como local ante Curicó Unido, mientras que Deportes Santa Cruz respira más tranquilo tras tumbar a San Marcos de Arica por 1-0.

Con ese resultado, a Santiago Morning solo le sirve golear por muchos goles en su duelo final y esperar que Magallanes no sume ni esta fecha, ni la próxima. Eso, si es que el TAS no le repone los nueve puntos de castigo a los que esperan resultado de su apelación.

