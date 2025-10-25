Deportes Temuco vive una crisis total. El equipo que ahora dirige Arturo Sanhueza volvió a perder y sigue con el Fantasma del descenso a Segunda División presente tras el 3-2 que le propinó U de Concepción.

Y a falta de una fecha para el final de la Primera B, el Pije se juega el todo o nada en casa ante Deportes Recoleta. Ahí debe ganar sí o sí para no depender de otros resultados para evitar bajar a la tercera categoría del fútbol chileno (esperan resolución del TAS por S. Morning).

Y a poco de haber arribado a la Araucanía, Sanhueza no le haya la vuelta al equipo y sufre con los resultados en cancha. Por eso, lanzó incendiario aviso post derrota ante el Campanil.

Sanhueza golpeó la mesa en Temuco

Con directo mensaje a los jugadores y la dirigencia encabezada por Marcelo Salas, Arturo Sanhueza se las cantó clarita a todos en Deportes Temuco por la crisis que los tiene al borde del descenso.

El DT de Temuco sigue en crisis /Photosport

“La cabeza de los jugadores, de los propietarios del club, de los hinchas, entran en una incertidumbre total porque no se puede ganar. Hay lesiones, hay suspendidos, hay temor a jugar el fútbol”, dijo en dichos reproducidos por Novena Pasión.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el DT que también vivió gran campaña como jugador en el Pije avisó que “jugarse la permanencia el último partido no es para nada lo que uno esperaba. Indudablemente genera ruido para todas las personas que hoy estamos en Deportes Temuco”.

Tweet placeholder

“Hay constante conversación con la dirigencia. Todo lo que planificamos se lo enviamos a ellos. Están al tanto de todo lo que hemos hecho. Estamos todos preocupados y ocupados“, cerró.

Publicidad