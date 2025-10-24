Quedan dos fechas para el final de la Primera B y este viernes 24 de octubre se puede definir al primer ascendido al fútbol grande. Es que Deportes Copiapó tiene la primera opción para ser campeón, aunque U de Concepción quiere dar pelea.

Con una ventaja de dos puntos de los atacameños, los hombres de Hernán Caputto deben hacer la tarea en su dura visita a Quillota, para enfrentar a San Luis. De paso, en ese partido Humberto Suazo dice adiós al fútbol.

Por su parte, el Campanil quiere reponerse de la reciente derrota ante Antofagasta, que lo dejó sin liderato. Ahora, en casa están obligados a ganar para seguir ilusionados por el título, donde reciben a un aproblemado Deportes Temuco.

¿A qué hora y dónde ver San Luis vs Copiapó?

El partido entre San Luis y Deportes Copiapó se jugará a las 19:30 horas de este viernes 24 de octubre. El partido podrá verse por las pantallas de TNT Sports Premium en TV.

Para quienes quieran seguir online la acción del adiós de Chupete Suazo y eventual título copiapino, el encuentro estará disponible vía HBO Max, en la suscripción con TNT Sports.

¿A qué hora y dónde ver U de Concepción vs Temuco?

El duelo entre U de Concepción y Deportes Temuco será a las 19:30 horas de este viernes. Para verlo en vivo, estará disponible mediante el canal TNT Sports (Básico). En streaming, se podrá seguir en HBO Max.

Deportes Copiapó llega a la penúltima fecha con 51 puntos, mientras el Campanil figura con 49. Si el León de Atacama vence a San Luis y U de Conce no le gana a Temuco, los nortinos serán campeones y el primer ascendido a Primera.

