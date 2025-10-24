Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

¡Se define el ascenso en Primera B! Horario y dónde ver EN VIVO San Luis vs Copiapó y U de Conce vs Temuco

El León de Atacama tiene la primera opción para retornar al fútbol grande, aunque el Campanil dará pelea en el otro partido.

Por Nelson Martinez

Copiapó y U de Concepción definen el ascenso.
© InstagramCopiapó y U de Concepción definen el ascenso.

Quedan dos fechas para el final de la Primera B y este viernes 24 de octubre se puede definir al primer ascendido al fútbol grande. Es que Deportes Copiapó tiene la primera opción para ser campeón, aunque U de Concepción quiere dar pelea.

Con una ventaja de dos puntos de los atacameños, los hombres de Hernán Caputto deben hacer la tarea en su dura visita a Quillota, para enfrentar a San Luis. De paso, en ese partido Humberto Suazo dice adiós al fútbol.

Por su parte, el Campanil quiere reponerse de la reciente derrota ante Antofagasta, que lo dejó sin liderato. Ahora, en casa están obligados a ganar para seguir ilusionados por el título, donde reciben a un aproblemado Deportes Temuco.

¿A qué hora y dónde ver San Luis vs Copiapó?

El partido entre San Luis y Deportes Copiapó se jugará a las 19:30 horas de este viernes 24 de octubre. El partido podrá verse por las pantallas de TNT Sports Premium en TV.

Para quienes quieran seguir online la acción del adiós de Chupete Suazo y eventual título copiapino, el encuentro estará disponible vía HBO Max, en la suscripción con TNT Sports.

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver U de Concepción vs Temuco?

El duelo entre U de Concepción y Deportes Temuco será a las 19:30 horas de este viernes. Para verlo en vivo, estará disponible mediante el canal TNT Sports (Básico). En streaming, se podrá seguir en HBO Max.

Deportes Copiapó llega a la penúltima fecha con 51 puntos, mientras el Campanil figura con 49. Si el León de Atacama vence a San Luis y U de Conce no le gana a Temuco, los nortinos serán campeones y el primer ascendido a Primera.

Publicidad
Lee también
"Vergüenza, debemos ser perros": ídolo de Temuco le avisa al "Matador"
Chile

"Vergüenza, debemos ser perros": ídolo de Temuco le avisa al "Matador"

La declaración de Sanhueza que deja tiritón a Matador Salas y enciende la B
Chile

La declaración de Sanhueza que deja tiritón a Matador Salas y enciende la B

"Como hincha, este renacer...": Marcelo Salas se emociona por la U
Chile

"Como hincha, este renacer...": Marcelo Salas se emociona por la U

"Fui hincha de...": Herrera confesó de qué club era antes de la U
U de Chile

"Fui hincha de...": Herrera confesó de qué club era antes de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo