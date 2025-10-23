Está del terror la Primera B en la parte alta de la tabla y, sobre todo, en el descenso. Y uno de los que sufre por no bajar de categoría es el Deportes Temuco de Marcelo Salas.

Bajo la administración del Matador, el Pije nunca había estado tan mal y hoy figura a cuatro puntos de Santiago Morning, quien estaría bajando sin conocer aún el fallo del TAS. Por eso, Matías Donoso golpeó la mesa y con todo.

El referente de los albiverdes no se guardó nada y asumió las culpas por el pésimo momento del club de sus amores. Ahí, apuntó a que todos son culpables y todos deben remar juntos en el duro encuentro ante U de Concepción.

Sin filtro por la campaña del Temuco de Marcelo Salas

En conferencia de prensa, Matías Donoso se las cantó claritas a Marcelo Salas y todo el mundo en Deportes Temuco. A falta de dos fechas para el final del torneo, el equipo visita a la U de Concepción, que se juega el título.

“Desde que teno uso de razón, no tengo recuerdos de haber estado en esta situación con Temuco nunca. Hay nerviosismo, pero tenemos que enfrentarlo, tomar responsabilidades y asumir riesgos”, dijo el Tanque.

Pero no se quedó ahí, ya que poniéndole el pecho a las balas le plantó tarea a todos sus compañeros y la propia dirigencia del Pije. Ahí, aseguró que “debemos ser perros en los partidos que vienen porque no hay margen”.

Marcelo Salas y el magro año deportivo de su equipo /Photosport

“Estamos seriamente coqueteando con el descenso, debe ser un aliciente, sentir vergüenza deportiva, sacar fuerzas como sea y traernos un buen resultado de Concepción”, cerró, con miras al duelo de este viernes, en Collao.

