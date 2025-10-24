Colo Colo no se complica por jugar en el llamado “estadio de la U”: “Local en todos…”

A Colo Colo le restan seis finales en el cierre de la Liga de Primera, porque no tiene margen de error y debe enmendar el camino para lograr su pequeño objetivo trazado.

El Cacique, por ahora, está afuera de clasificación a torneos internacionales para 2026 y tiene que sumar puntos en el final del torneo para al menos quedar en el séptimo lugar.

Los albos vienen de perder ante el líder Coquimbo Unido y este lunes se medirán ante su Bestia Negra de la temporada, el humilde Deportes Limache.

Emiliano Amor no se complica por dejar el Monumental y jugar en el Nacional

Colo Colo desafía a los limachinos y será en el estadio Nacional, puesto que no jugará en el Monumental, recinto que estará en refacciones tras ser sede de recitales.

El defensor de los albos Emiliano Amor, se refirió al recinto poco habitual en que jugará el campeón nacional, donde hace de local su archirrival, Universidad de Chile.

“Desde que llegué, Colo Colo es local en todos lados, sea en el Monumental u otro estadio la gente siempre está”, dijo el seleccionado sirio.

Emiliano Amor analizó el partido de los albos con Limache. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Además, Amor se refirió a Deportes Limache, que le ganó dos de los tres partidos a Colo Colo en la temporada.

“Sabemos que ha sido un rival duro para nosotros, sabemos cómo juega, las anteriores veces también pero no pudimos contrarrestar. El lunes hay que estar atento a las coberturas, en todos los partidos intentamos ser protagonistas. Atento a los extremos que son rápidos y el 9 que pivotea bien, presionar para recuperar lo más arriba posible”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.