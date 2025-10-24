Colo Colo tiene en un par de días un partido clave ante Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera. Pese a que los albos lo único que quieren es cerrar este 2025 para el olvido, antes de eso tienen que por lo menos comenzar a abrochar una clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En caso de no lograrlo, se hará más que necesario una reestructuración total del actual plantel. El no jugar una competencia internacional mermará mucho las finanzas pensando en el millonario equipo que tienen los albos.

Ahí el comenzar a cerrar ciclos y darle una oportunidad a los canteranos que no han tenido mucho espacio será clave. Y ojo, que en defensa se podría dar un cambio importantísimo en el puesto de lateral por la derecha.

El segundo refuerzo de Colo Colo para el 2026

Si hace algunos días informábamos que Diego Ulloa termina su préstamo en Unión La Calera para volver al Monumental para pelear por ser el lateral izquierdo del equipo, ahora es en la derecha donde el Cacique debe prestar mucha atención.

Las más que seguras partidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo obligan al Popular a buscar alternativas. Ahí un nombre que cae como anillo al dedo es el de Lucas Soto, canterano que en diciembre termina su cesión en Everton de Viña del Mar.

Lucas Soto ha logrado tener cierta continuidad en este 2025 como lateral derecho. ¿Tendrá su oportunidad en Colo Colo para el 2026? | Foto: Photosport.

Pese a su formación como volante, el jugador de 22 años ha jugado casi toda esta temporada como lateral por la derecha en el conjunto ruletero. Es más, hasta en un par de compromisos apareció como extremo por esa zona del campo.

Esta fue la primera vez que Soto salió a préstamo desde el Cacique, siendo uno de los tantos formados en casa que debió buscar en otro equipo esos minutos que no tuvo en el Monumental. ¿Será el 2026 su año de consolidación en el Cacique?

Los números de Lucas Soto en Everton

En esta temporada 2025 con los viñamarinos Lucas Soto ha jugado un total de 20 compromisos, siendo 17 por la Liga de Primera, dos en Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. No registra ni goles ni asistencias en los 1468 minutos que ha disputado.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Popular será ante Deportes Limache el lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.