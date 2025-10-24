“Muy bien evaluados”: Filtran los primeros dos refuerzos de Colo Colo para el 2026

Colo Colo se mentaliza en la recta final de la Liga de Primera con el único objetivo de clasificar a una copa internacional. El equipo dirigido por Fernando Ortiz no tiene margen de error y este lunes ante Deportes Limache está obligado a sumar para seguir con el sueño de tener un cupos en la Libertadores o Sudamericana.

Para ello, el plantel afina los últimos detalles y se mentaliza en no dejar escapar más unidades. Ahora solo quedan seis partidos para el término de temporada y sumar de a tres se hace vital para evitar el fracaso rotundo en el año de centenario.

Sin embargo, en la interna de Colo Colo ya se empieza a planificar lo que será el 2026. En especial con la gran cantidad de jugadores que deberán volver de préstamo. Por lo que ya hay dos nombres que cuentan con el respaldo de la gerencia deportiva para quedarse definitivamente en el Monumental.

Los primeros dos refuerzos de Colo Colo

En total son 24 los futbolistas que deben volver a final de año a Colo Colo por el final de sus préstamos. Entre ellos hay nombres como Brayan Cortés y Cristian Zavala. Pero tanto el portero como el delantero tienen opciones de seguir sus carreras en Peñarol y Coquimbo Unido respectivamente.

Ahora los dos jugadores que sí se van a quedar en el Cacique cuentan con el respaldo de Daniel Morón por su buen rendimiento en todo este 2025. Lo que trata del lateral izquierdo Diego Ulloa (23 años) que milita en Unión La Calera y el portero Julio Fierro (22) que ha sido clave en la campaña que tiene a Deportes Copiapó en la búsqueda de volver a la Liga de Primera.

“Tienen chances de que se queden para la próxima temporada. Han sido muy bien evaluados por la gerencia técnica”, recalcaron en Radio Cooperativa donde adelantaron el nombre de los primeros dos refuerzos de Colo Colo.

