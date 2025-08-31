El fútbol chileno sigue sumando polémicas y esta vez desde la Primera B llegó un insólito cobro que dejó la grande con el puntero del torneo: Deportes Copiapó. Los leones derrotaron por 2-0 a Santa Cruz en un controvertido duelo.

Es que con goles en los descuentos de los atacameños, el caos se desató en el minuto 82 cuando una contra letal visitante fue cobrada como offside, donde incluso terminaba en penal del arquero local Julio Fierro.

El meta de Colo Colo tiene el arco menos batido del torneo y es figura de la Primera B, por lo que la tarjeta amarilla que recibía en el cobro lo dejaba suspendido para la siguiente fecha. Finalmente nada de eso ocurrió al cobrarse insólita posición de adelanto.

Otro cobro que dejó la grande en el fútbol chileno

Contra de Deportes Santa Cruz y con una habilitación en campo propio se cobró offside antes de cruzar la mitad de la cancha, desatando la furia de John Armijo, DT visitante que terminó expulsado por lo reclamos.

El mismo entrenador unionista hizo un llamado a la ANFP post partido para que la Primera B tenga VAR, en una petición que también tuvo a Marcelo Salas y Deportes Temuco en fechas pasadas.

Por su parte, en los locales Julio Fierro sigue sumando partidos sin recibir goles en un préstamo que lo tiene en el mejor momento de su carrera, donde en Colo Colo siguen atentos a su situación.

Con la salida de Brayan Cortés y el nivel actual de Fernando de Paul, los hinchas piden a gritos oportunidades de canteranos albos en el equipo, aunque todo depende de cómo termine el ciclo de Fernando Ortiz de cara al 2026.

