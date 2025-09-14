Tras la llegada de Domingo Sorace como DT del primer equipo, Santiago Wanderers había abrochado un campañón que lo tenía directamente peleando el primer lugar. Sin embargo, perdió terreno en las últimas fechas y volvió a resignar puntos en casa.

Con tres partidos sin ganar en la Primera B, los caturros recibían a Deportes Santa Cruz, que llegaba con la soga al cuello mirando de reojo el temido descenso a la Segunda División.

Precisamente, los unionistas fueron quienes estuvieron más cerca de abrir el marcador durante todo el partido, con tiros en el palo que salvaron a los locales. Sin embargo, en la parte final llegaría la emoción.

Wanderers con sabor amargo

Con tanto de Braian Álvarez, Deportes Santa Cruz se puso en ventaja a los 78 minutos, pero cuatro minutos más tarde Leandro Navarro puso el 1-1 final, desde lanzamiento penal.

El gol de Santa Cruz. /Photosport

Con ese resultado final, Santiago Wanderers llegó a 39 unidades y quedó a cuatro del líder momentáneo, U. de Concepción. Sin embargo, si Deportes Copiapó vence este lunes a Antofagasta, será el nuevo puntero del torneo.

Publicidad

Publicidad

San Marcos sigue soñando

San Marcos de Arica derrotó en el otro partido cerrando la jornada dominical por 3-0 a Deportes Concepción, quedando a tiro de cañón de la cima, en un peleado torneo de Primera B.

Finalmente, la goleada del día corrió por parte de Cobreloa, equipo que volvió al triunfo derrotó por 4-0 a Deportes Recoleta en Calama, prendiéndose de nuevo en posiciones de liguilla por el ascenso. Además, Rangers al fin ganó de local tras vencer 2-1 a U. San Felipe.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de Primera B: