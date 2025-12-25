Unión Española tendrá la difícil misión de buscar el rápido ascenso en la Primera B. Para lograr este objetivo, es que confirmaron el regreso de un histórico: Emiliano Vecchio.

Los Hispanos vivieron uno de sus peores momentos en 2025, al perder la categoría por segunda vez en toda su historia. Sin embargo, ya no es momento de lamentos y ahora trabajan en el plan de retorno a Primera División, para lo cual tienen a un refuerzo de renombre.

Vecchio vuelve a Unión Española

Desde que se confirmó el descenso de Unión Española a la Primera B, Emiliano Vecchio se ofreció de inmediato para ayudar al club que ama. El argentino registra dos pasos previos por Independencia, donde se ganó el cariño de los hinchas.

El fichaje de Vecchio era un rumor muy fuerte, pero el Viejito Pascuero terminó de confirmarlo. Es que aprovechando el festejo de Navidad, los Hispanos anunciaron el regreso del argentino, en lo que será su tercer paso por el Estadio Santa Laura.

“Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026. Te estábamos esperando, Emi querido ¡Bienvenido a tu casa!“, escribieron desde Unión Española.

“Hola a todo el pueblo hispano, bueno se notará en mi cara la felicidad que tengo. Después de un esfuerzo de ambas partes, del club y mía, llegamos a un acuerdo y puedo decir que ya soy jugador nuevamente de Unión Española. Mi tercer ciclo. Todos saben lo que siento por este club, el club que amo, que me dio tantas cosas”, dijo Vecchio en un video publicado por los de Independencia.

Emiliano Vecchio arribó por primera vez a Unión Española en 2012, donde hizo una gran campaña. Regresó nuevamente en 2024 y ahora llega otra vez para 2026. En el 2025 jugó en Defensores de Belgrano y Regatas San Nicolás. A los 37 años intentará liderar el proyecto que haga retornar al club a la máxima categoría.