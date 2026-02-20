Uno de los fichajes sorpresas de esta temporada fue la salida de Andrés Souper de Deportes Antofagasta tras seis años junto a los Pumas para fichar con el Loundoun United de la USL, Segunda División de Estados Unidos.

El jugador comenzó un nuevo desafió en territorio norteamericano, donde en conversación con AS, entregó detalles de su llegada al club y a Leedsburg, en el estado de Virginia. “El clima acá es tremendo en esta época, aunque ahora está un poco mejor. Se ha derretido la nieve, pero en la semana que llegamos era tormenta, mucho frío, -20 grados”.

“Nieve por todos lados y tuvimos que entrenar indoor. Hay complejos deportivos adaptados para eso, porque es muy fuerte el tema del clima. Sin embargo, ahora ha mejorado bastante”.

La llegada de Andrés Souper a EE. UU.

Sobre cómo surgió la posibilidad de jugar en la escuadra, el jugador señala que no era algo nuevo. “En realidad es una cuestión que había partido hace años. Tengo el pasaporte estadounidense y tuve distintos agentes, que se comunicaron conmigo cuando estaba en Antofagasta”.

ver también ¿Se cierra el plantel? Deportes Antofagasta se queda con goleador de Primera B

“Por distintas razones, no se pudo dar, aunque más que todo por el tema del contrato vigente. Pero la verdad es que desde el 2021 he tenido acercamientos y es un fútbol que ha crecido mucho durante el último año”.

Añadiendo que es una liga que le entusiasma mucho, sobre todo por sus avances durante los últimos años. “El crecimiento ha sido exponencial. La liga (USL) ha mejorado muchísimo y este año el crecimiento llegará a su peak, porque acá se va a jugar el Mundial”.

Publicidad

Publicidad

Andrés Souper se despidió de Chile y se fue a la liga estadounidense/Photosport

“Creo que va a tener mucha exposición el fútbol y ahora llegó el equipo con una propuesta muy buena. El fútbol acá ha crecido mucho y el club es súper serio y profesional. Así se dio todo, a través de un agente”, reveló.

Sobre su integración a la escuadra, revela que todo ha sido muy agradable. “Tuve muy buenos años en Antofagasta y ahora siento que subí el nivel en todo sentido. Creo que las condiciones, la infraestructura y las condiciones de entrenamiento son muy altas aquí”.

Publicidad

Publicidad

“Es un ambiente muy estructurado, muy disciplinado, con horarios mucho más estrictos que en Chile. Con dos sesiones de gimnasio diarias y con la alimentación que corresponde. Muchas cosas que ojalá en Chile más equipos puedan tenerlas”.

“Es la única forma de que los jugadores crezcan. Ha sido muy grato en ese sentido, es una oportunidad que hace rato quería. Estoy muy entusiasmado”, puntualizó.