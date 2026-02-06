Es tendencia:
¡Un ex Corinthians! Club de Primera B se queda con fichaje de lujo y toma radical decisión

El joven jugador uruguayo llega al cuadro del norte para sumarse esta nueva temporada. Sin embargo, se tomó una importante medida.

Por Andrea Petersen

Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla. Ante esto, disputará la nueva temporada en Primera B, pero con el objetivo de subir a primera en mente, los Pumas concretaron un refuerzo de lujo.

El elenco compró a Franco Delgado, joven atacante uruguayo de 20 años, con un contrato a largo plazo, según revela el medio PrimeraBChile. Añadiendo que a pesar de esto, el jugador que jugó la última temporada en Cerro Largo y también militó en Corinthians, no sumará minutos con los Pumas esta temporada.

El futbolista de 1.86 metros de estatura, no será considerado por el DT Luis Marcoleta, ya que saldrá a préstamo, para sumar experiencia y continuidad.

La carrera de Franco Delgado

El jugador de 20 años comenzó su carrera en Danibio de la liga uruguaya, para luego pasar a Corinthias de Brasil en 2024. En 2025 regresó a Uruguay donde fichó por Cerro Largo, quedando libre tras finalizar el campeonato.

Los Pumas van por el ascenso

Deportes Antofagasta disputará el 2026 nuevamente en la Primera B y buscarán ascender a la máxima liga de competición chilena. Por lo mismo, sumaron a distintos jugadores a la escuadra para esta temporada.

