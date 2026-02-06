Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla. Ante esto, disputará la nueva temporada en Primera B, pero con el objetivo de subir a primera en mente, los Pumas concretaron un refuerzo de lujo.

El elenco compró a Franco Delgado, joven atacante uruguayo de 20 años, con un contrato a largo plazo, según revela el medio PrimeraBChile. Añadiendo que a pesar de esto, el jugador que jugó la última temporada en Cerro Largo y también militó en Corinthians, no sumará minutos con los Pumas esta temporada.

El futbolista de 1.86 metros de estatura, no será considerado por el DT Luis Marcoleta, ya que saldrá a préstamo, para sumar experiencia y continuidad.

La carrera de Franco Delgado

El jugador de 20 años comenzó su carrera en Danibio de la liga uruguaya, para luego pasar a Corinthias de Brasil en 2024. En 2025 regresó a Uruguay donde fichó por Cerro Largo, quedando libre tras finalizar el campeonato.

Los Pumas van por el ascenso

Deportes Antofagasta disputará el 2026 nuevamente en la Primera B y buscarán ascender a la máxima liga de competición chilena. Por lo mismo, sumaron a distintos jugadores a la escuadra para esta temporada.

Entre los jugadores que llegaron esta temporada se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay. Mientras que en los últimos días confirmaron la llegada de los ex U de Chile, Iván Rozas y Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.