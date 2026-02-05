El mercado de fichajes aún no termina y los clubes siguen reforzando sus planteles de cara a la nueva temporada, donde Deportes Antofagasta buscará con todo el ascenso a Primera y para ello ha asegurado a numerosos refuerzos, entre ellos el goleador de un rival que tendría todo listo para llegar a los Pumas.

Matías Gallegos, el delantero argentino que fue figura junto a Deportes Copiapó, está muy cerca de llegar a la escuadra. Ya que aunque sonó con fuerzas su posible renovación con el León de Atacama, nada se concretó y el jugador encontró nuevo club.

Según revela el medio A Todo Deportes, “El delantero Matías Gallegos y Deportes Antofagasta avanzan en los diálogos para cerrar su traspaso al conjunto Puma. El ex Copiapó viene de convertir 9 goles y 3 asistencias en 34 encuentros“.

“Próximas horas/días serán claves para definir su llegada. De llegar, se podría dar por cerrado el plantel 2026”, revela el medio.

Matías Gallegos se sumaría a Deportes Antofagasta/Photosport

La última temporada de Gallegos en Copiapó

Hace algunos meses, en conversación con AS, el delantero, con pasos en clubes como Unión Santa Fe, Chacarita Junior y Barnechea, habló sobre su paso por el León de Atacama. “Acá es mucho más tranquilo. Yo siempre me mantengo y rondó en los mismos lugares, porque la vida nuestra es más de casa”.

“Copiapó es tranquilo, no hay comparación con lo que es Santiago, que es otra cosa. Hay muchas más cosas que hacer, pero está bueno, porque la tranquilidad para el jugador es muy importante”, explicó en aquella oportunidad.

El 2026 de Deportes Antofagasta

Los Pumas van por el ascenso a la liga de honor nacional y, para ello, el cuadro nortino ha anunciado importantes refuerzos.

Entre los jugadores que llegan este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.