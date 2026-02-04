Deportes Antofagasta sigue reforzándose para lo que será la nueva temporada, donde nuevamente buscarán el ascenso a Primera tras quedar fuera de la Liguilla el 2025. Ante esto, los Pumas anunciaron a un jugador de Universidad de Chile

A través de sus redes sociales, Antofagasta reveló que Iván Rozas se suma al equipo como refuerzo y que ya se encuentra a disposición del cuerpo técnica, sumándose al equipo de “cara a los próximos desafíos de la temporada”.

La carrera de Iván Rozas

El volante de 27 años inició su carrera junto a Universidad de Chile en 2017, pasando luego por clubes como Ñublense y O’Higgins. A finales de 2022 firmó con Deportes Copiapó, donde militó las últimas temporadas, despidiéndose del club en 2025.

El jugador también protagonizó una inesperada polémica cuando un “me gusta” en Instagram a una publicación de Esteban Paredes y Jaime Valdés celebrando el triunfo de Colo Colo ante la U generó la indignación de los hinchas, lo que finalmente finalizó con su salida del club.

El jugador suma un nuevo desafío para esta temporada/Photosport

Los Pumas se refuerzan el 2026

Deportes Antofagasta buscará nuevamente llegar a la liga de honor del fútbol chileno, donde el cuadro nortino ha anunciado a distintos refuerzos esta temporada.

Entre los jugadores que llegan este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

