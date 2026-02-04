Es tendencia:
Mercado de Fichajes

¡Va por el ascenso! Ex U de Chile es presentado como refuerzo de Primera B

El ex azul selló su destino y ya fue presentado en el club donde jugará esta temporada.

Por Andrea Petersen

El jugador fue anunciado como refuerzo de esta temporada.
Deportes Antofagasta sigue reforzándose para lo que será la nueva temporada, donde nuevamente buscarán el ascenso a Primera tras quedar fuera de la Liguilla el 2025. Ante esto, los Pumas anunciaron a un jugador de Universidad de Chile

A través de sus redes sociales, Antofagasta reveló que Iván Rozas se suma al equipo como refuerzo y que ya se encuentra a disposición del cuerpo técnica, sumándose al equipo de “cara a los próximos desafíos de la temporada”.

La carrera de Iván Rozas

El volante de 27 años inició su carrera junto a Universidad de Chile en 2017, pasando luego por clubes como Ñublense y O’Higgins. A finales de 2022 firmó con Deportes Copiapó, donde militó las últimas temporadas, despidiéndose del club en 2025.

El jugador también protagonizó una inesperada polémica cuando un “me gusta” en Instagram a una publicación de Esteban Paredes y Jaime Valdés celebrando el triunfo de Colo Colo ante la U generó la indignación de los hinchas, lo que finalmente finalizó con su salida del club.

Los Pumas se refuerzan el 2026

Deportes Antofagasta buscará nuevamente llegar a la liga de honor del fútbol chileno, donde el cuadro nortino ha anunciado a distintos refuerzos esta temporada.

¡Uno corre con ventaja! Tobías Figueroa se despide de Primera B y estos clubes se pelean su fichaje

Entre los jugadores que llegan este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

