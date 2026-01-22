A pesar de que Deportes Antofagasta tuvo un duro 2025 quedando fuera de la Liguilla por el ascenso, Tobías Figueroa se convirtió en la gran figura de los Pumas y la Primera B posicionándose como una de las figuras del campeonato.

Ante esto, el jugador se despidió del club nortino y despertó el interés de otros clubes, donde tras semanas de especulaciones, donde incluso se reveló que fue ofrecido a Godoy Cruz, el goleador ya encontró a su nuevo destino.

El nuevo club de Tobías Figueroa

Hace algunos días el periodista Matías Larraín comentó en sus redes sociales que el goleador llegará a Uruguay. “El delantero Tobías Figueroa será nuevo refuerzo del Albion Football Club [club recién ascendido]. El reciente goleador de la Liga de Ascenso 2025, firmará en las próximas horas”, escribió a través de sus redes.

Mientras que el comunicador Juan Pablo Romero, editor del diario deportivo Ovación de Uruguay, reveló que el jugador ya tiene avanzada su contrato con Albion, a pesar de que otro equipo también lo busca.

“Albion tiene avanzada la contratación del 9 argentino Tobías Figueroa. Tiene 33, mide 1.91 y viene de ser el goleador de la Segunda de Chile en Antofagasta, donde anotó 19 goles en 31 partidos”.

“Wanderers también lo buscó, pero una prima parece haber inclinado la balanza al Pionero”, señaló a través de sus redes.

Tobías Figueroa define su futuro/Photosport

La carrera Figueroa

El goleador de 33 años comenzó su carrera profesional en Argentina junto a Belgrano el año 2010. Luego pasó a préstamo por clubes como Almirante Brown, Crucero del Norte, Sarmiento de Junín y Guillermo Brown.

Tras esto, arribó a Chile, donde jugó en Unión Española, Deportes Copiapó, Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

