Para muchos el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, lo cierto es que la figura de Elías Figueroa es sinónimo de leyenda en el balompié nacional. Y bien lo saben en Calama, donde Cobreloa lo tuvo en emotiva jornada en cancha.

Los loínos tuvieron una animada tarde de fútbol en el duelo entre naranjas históricos y figuras de América, donde arribó don Elías. Ahí, los aplausos fueron transversales para el ex defensa.

Ahí, 8 mil loínos presenciaron el duelo que tuvo a recordadas figuras como Mario Soto, Fabián Estay y Marcelo Vega. Pero fue el momento donde Elías Figueroa tomó la palabra el que causó gran impacto.

Elías Figueroa y la arenga a Cobreloa

Conocido por su identificación con Santiago Wanderers, Elías Figueroa tuvo emotivas palabras para el otro grande de provincia. Con una aplaudida arenga, el porteño dijo que Cobreloa debe volver al sitial que merece en el fútbol chileno.

Don Elías en Calama: Foto: Enlalínea.cl

“Cobreloa merece estar en Primera, tienen todo para estar ahí. El apoyo de la gente es fundamental”, aseguró el mejor jugador de América entre 1974 y 1976. Pero no se quedó ahí, ya que volvió con otro mensaje después.

En declaraciones consignadas por el medio En La Línea, el dueño del nombre del estadio de Wanderers le dijo al pueblo loíno que “me acuerdo cuando uno venía a jugar acá, era difícil. Quiero ver al Cobreloa que conocimos nosotros”.

Cobreloa es uno de los equipos que mejor se reforzó en la Primera B, en un torneo que tiene a populares equipos este 2026. Junto a Wanderers, Unión Española, Temuco, Iquique y Rangers, son algunos de los llamados a pelear el ascenso.

