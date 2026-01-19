Muy opaco ha sido el rendimiento de Colo Colo en pretemporada. A pesar de que Fernando Ortiz dijo increíblemente que “le gustó” el rendimiento del Cacique, lo cierto es que todo el mundo ve que el equipo juega mal.

Los tres defensores en el fondo, con Arturo Vidal como líbero, no ha sido un esquema táctico favorable para los albos. Y Claudio Borghi, en apenas 75 segundos, le dio una clase magistral al Tano Ortiz sobre por qué no funciona el invento que ha probado.

“El gran motivo que tiene la línea de 3 es que los dos carrileros puedan pasar. Tienen 70 metros para ir y volver, deben hacerlo muy bien. Mucha gente prefiere que lo hagan muchas veces, algunos pensamos que deben hacerlo pocas veces pero bien, a un 100%”, dijo el Bichi en ESPN en primera instancia.

Agregó que “si el carrilero llega a línea de fondo y se frena para esperar la pelota, ya no tiene sentido, le tapas la posición a un compañero y pierdes la importancia necesaria”.

A Borghi no le gusta el rendimiento de Colo Colo con línea de 3

Borghi le pone la lápida al “experimento” de Ortiz

Luego Borghi habla de los tres defensores. “Veo defectos en Colo Colo en esta línea de 3. Vidal no está teniendo claridad, perdiendo pelotas. Los dos stopper le juegan muy abierto, le deben jugar un poco más en diagonal para que pueda tener pase”, aclaró.

Publicidad

Publicidad

El campeón del mundo en 1986 profundizó en los volantes. “Creo que ninguno de los dos mediocampistas se mete atrás cuando tienen la posibilidad de pasar los carrileros”, fue otra observación.

ver también No era solo un problema de salud: revelan que Lucas Cepeda está a un paso de dejar Colo Colo

“La línea de 3 necesita mucho trabajo y coordinación, especialistas para el puesto. Si bien es bueno el experimento, no ha tenido resultados positivos, porque repito: si pongo tres en el fondo es para que pasen los carrileros”, insistió por el débil juego por las bandas.

Finalizó señalando que si los jugadores que van por fuera no causan daño, el resto del equipo se apaga. “Si no pasan… tenemos 5 jugadores inmóviles”, cerró el Bichi.

Publicidad