Terminó en el suelo: El bochorno que protagonizó Lionel Messi en visita a Puerto Rico

Inter Miami sumó un nuevo amistoso de pretemporada. Ahora el elenco comandado por Lionel Messi superó por 2-1 a Independiente del Valle en partido disputado en Puerto Rico.

El partido comenzó con polémica desde el pitazo inicial. Ambos equipos viajaron con camisetas similares y pese a los intentos por cambiar de indumentaria, tuvieron que jugar todo el partido prácticamente de negro.

ver también Erick Pulgar rechaza un sueldo que le permitía estar a la altura de Lionel Messi

Pero como reza el dicho, el show debe continuar. Así las cosas Luis Suárez y Lionel Messi, de penal, marcaron los tantos para el Inter. Patrik Mercado marcó el descuento para los ecuatorianos y sobre el final Maxi Falcón sacó una pelota de la línea y evitó el empate.

Sin embargo, en los últimos minutos se desató el caos. Al contrario, desató el masivo ingreso de los hinchas que buscaban un recuerdo de Messi. Si en las imágenes incluso se registra como todos portan una camiseta del “10”. “Ya se metió toda la gente. Creo que lo mejor es que esto no se siga jugando. Mejor calabaza, calabaza”, relataron en la transmisión del encuentro.

El papelón de Lionel Messi

Lo llamativo de la imagen, es que la deficiente labor de la seguridad en el partido disputado en Puerto Rico. Como se aprecia en las imágenes varios hinchas lograron cruzar el anillo de seguridad y esto terminó de la peor forma. Si ni Rodrigo De Paul pudo protegerlo.

El registro se capta a un hincha que sin polera comienza a correr varios metros hacia Lionel Messi. Lo que no fue previsto por ningún guardia, el sujeto se abalanza sobre el trasandino y en su intento por sacarlo termina abrazado al jugador. La imagen termina con Lionel, el guardia y el hincha en el suelo abrazados.

Publicidad

Publicidad

El momento se volvió viral y en minutos superó los 32 millones de visualizaciones solo en X. Incluso algunos mencionaron el nombre de su guardia Yassine Cheuko, pero este no fue contratado para la gira internacional de Inter Miami. Por lo que no pudo evitar el bochorno que vivió el crack argentino.

Cabe consignar que ahora el Inter Miami comienza la temporada en la MLS y el primer partido será de visitante ante Orlando City este domingo 1 de marzo a las 21:00 horas.