Destapan al jugador que puede ser el último fichaje de Colo Colo: le “ayudó” a ganar un título

Los albos no tienen el plantel cerrado y el propio entrenador Fernando Ortiz señaló que le gustaría recibir más jugadores.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo sigue buscando fichajes.
Colo Colo sigue buscando fichajes.

Colo Colo se sigue poniendo a punto de cara a la temporada 2026 y este domingo jugó su segundo partido del año, sumando su primera derrota, porque cayó ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata.

Los albos no pudieron ante el equipo peruano y se inclinaron por 3-2 en Montevideo, en un encuentro donde el elenco chileno una vez más contó con Arturo Vidal como central en una línea de tres defensores.

Tras el partido habló el entrenador colocolino, Fernando Ortiz, quien dejó en claro que mientras el libro de pases esté abierto, pueden llegar más fichajes al estadio Monumental.

Ignacio González suena como fichaje de Colo Colo

En Colo Colo se abren a traer más fichajes y el puesto que podría reforzar el cuadro albo es el arco, ya que Ortiz quiere que Fernando de Paul tenga un competidor con experiencia y no dos juveniles.

En ese sentido, el nombre que empieza a sonar fuerte es un formado en el Monumental y que le dio una mano jugando por Everton ante Universidad de Chile en la última fecha del torneo de 2024: Ignacio González.

El periodista de ESPN Christopher Brandt dio a conocer que el meta del elenco Oro y Cielo es uno de los apuntados para volver a Macul.

Ignacio González suena en Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Es un nombre que gusta, pero ya renovó. No han habido tratativas. Estoy hablando del Nacho González“, dijo el reportero.

Si Colo Colo quiere fichar a Ignacio González tendrá que negociar con el Grupo Pachuca, dueño de la carta del meta que fue uno de los mejores en la pobre temporada de Everton en 2025.

