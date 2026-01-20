Jean Beausejour es un jugador que no sólo sabe mucho del recorrido por la banda izquierda, pues también puede hablar con propiedad de Colo Colo y la U de Chile, que en este mercado de fichajes se desprendió de Antonio Díaz. El Toño salió a préstamo rumbo a la Universidad de Concepción.

El cuadro del Campanil igualó sin goles ante Central Español en la Serie Río de La Plata y venció por penales en el duelo con una buena actuación del meta uruguayo Santiago Silva, refuerzo del campeón de la Primera B.

Cuando corrían 70 minutos del encuentro, Díaz hizo su ingreso al partido. El jugador surgido en O’Higgins de Rancagua debe pelear por un puesto en el Campanil con Yerco Oyanedel, quien vivió una situación muy confusa durante este mercado de pases.

En ese contexto, Beausejour fue sorprendido por su compañero de transmisión en Disney+ apenas se hizo el cambio. “Le pregunto a un especialista de la banda, ¿por qué no resultó Antonio Díaz en la U?”, consultó a Bose el relator Ricardo Shannon. El otrora jugador del Wigan de Inglaterra recordó la lucha que tenía el ex Capo de Provincia en el CDA.

Antonio Díaz marca a Diego Valencia en un Clásico Universitario en el Claro Arena, donde la UC venció por 1-0 a la U con gol de Alfred Canales. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hay competencia en los clubes grandes, te topas con jugadores de calidad de selección. Le tocó convivir con el Chelo Morales de muy buen presente. Y cuando parecía que se le despejaba el camino, apareció el Tucu”, recapituló Beausejour. Se refiere al lateral izquierdo del New York Red Bull y a Matías Sepúlveda, quien se erigió como indiscutido y fichó en Lanús de Argentina.

Marcelo Morales salió de la U para ir rumbo a Estados Unidos. (Andres Pina/Photosport).

Para colmo, el Toño Díaz tuvo mala suerte. O efectos dominó que le impidieron gozar de más chances: se cayó la transferencia de Sepúlveda rumbo al Vitoria de Brasil, que en teoría le facilitaría al rancagüino de 25 años. Pero no. Así que el Tucu, también formado en las inferiores de O’Higgins, siguió como un bastión del carril izquierdo.

Matías Sepúlveda en acción ante Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Beausejour exculpa a Antonio Díaz en la U de Chile

Para Jean Beausejour, que Antonio Díaz no haya podido consolidarse en la U de Chile no tiene que ver exclusivamente con un nivel deficiente. “Más que por falencias propias le tocó competir con dos jugadores muy buenos y a la postre seleccionados chilenos”, analizó Bose.

“Morales fue llamado, jugó partidos eliminatorios. Y al Tucu Sepúlveda le pasó exactamente lo mismo. Tuvo una competencia muy dura”, sentenció Beausejour con mucha empatía por el Toño, quien estará a préstamo en el Campanil durante 2026, el año en que UdeC vuelve a la élite del fútbol chileno.

Marcelo Morales en acción ante Chile por las Eliminatorias 2026. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, Universidad de Concepción debe terminar su participación en la Serie Río de La Plata, algo que ocurrirá este jueves 22 de enero ante Montevideo Wanderers de Uruguay a contar de las 21 horas. Tras eso, el equipo adiestrado por el argentino Juan Cruz Real abocará sus esfuerzos al partido de los campeones: frente a Coquimbo Unido por la fecha inicial de la Liga de Primera.

Revisa el compacto de U. de Concepción vs Central Español en la Serie Río de La Plata