Colo Colo no para de trabajar en su pretemporada 2026. Si bien el Cacique consiguió un triunfo por penales ante Olimpia este jueves, la acción no se detiene en la gira por Uruguay, donde ahora sufren un revés.

Mientras algunos recuperaban físico después de sumar minutos, los que no lo hicieron jugaron un nuevo amistoso, ahora frente a la Universidad de Concepción. Ahí las cosas no le resultaron a Fernando Ortiz, ya que el equipo cayó por la cuenta mínima.

Aunque más allá del resultado, hubo noticias importantes sobre el plantel del 2026. Uno de los refuerzos, varios juveniles y un retorno que los hinchas esperaban pudieron ir haciendo sus primeras armas en este nuevo esquema.

Colo Colo cae con la U de Concepción en Uruguay

Colo Colo no pudo seguir celebrando y este viernes sufrió una derrota en su preparación en Uruguay. En medio de su participación en la Serie Río de La Plata, el Cacique disputó un amistoso a puertas cerrada con la Universidad de Concepción.

Javier Méndez tuvo un amargo estreno con Colo Colo. Foto: Colo Colo.

En el encuentro, Fernando Ortiz le dio minutos a quienes no jugaron contra Olimpia para que así vayan sumando ritmo. Esto dio paso a la aparición de nombres como Víctor Campos y Yastin Cuevas, aunque no fueron los únicos.

Javier Méndez, el tercer refuerzo de Colo Colo para esta temporada, hizo su estreno junto al plantel. El defensor pudo ir conociendo a sus compañeros en la cancha, aunque lamentó un resultado ingrato.

El otro nombre que le da buenas noticias al Cacique es Cristián Zavala. El extremo dejó atrás las molestias por su cirugía hace algunas semanas y ya está haciendo fútbol, por lo que no sería raro verlo en los amistosos que quedan en la Serie Río de La Plata.

El resultado se terminó inclinando para la Universidad de Concepción. El encargado de anotar el único gol del encuentro fue Pablo Parra, cumpliendo con la ley del ex.

Colo Colo no para de trabajar y ahora se enfoca en Alianza Lima. El Cacique sigue firme con su pretemporada antes del inicio de una Liga de Primera en la que quieren tener su revancha después de lo ocurrido en el centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo da vuelta la página rápido y entrena con la mira puesta en su próximo amistoso. El Cacique seguirá con su participación en la Serie Río de La Plata este domingo 18 de enero cuando, desde las 21:00 horas, enfrente a Alianza Lima.