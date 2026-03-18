La selección chilena está a días de iniciar la temporada 2026 con la gira a Oceanía, donde enfrentará en duelos amistosos a las mundialistas Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Todo esto, todavía de la mano del técnico Nicolás Córdova, quien fue ratificado en el cargo por todo este año, mientras se decide quién asumirá el gran desafío con la Roja.

Uno de los que sacó la voz por el equipo de todos fue Gustavo Álvarez, quien fue señalado en un momento como candidato, donde primero dejó en claro que no tuvo acercamientos con Chile y tampoco con Perú.

“Creo que hoy estoy en el momento del día a día, se me vinculó con selecciones, pero todo trascendidos. Yo siempre estuve enfocado en el club, en su momento tuve que desmentirlo en una publicación que salió por octubre, que fue falsa, pero bueno el tiempo mostró como fueron las cosas”, comentó.

Gustavo Álvarez le marca el camino a la Roja: ¿Se candidatea? Foto: Alex Diaz/Photosport

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“El chileno es apto técnicamente”

Fue en La Fábrica de Podcast donde Gustavo Álvarez sacó la voz, incluso analizando el proceso que viene de la selección chilena, donde asegura que hay recursos para armar un nuevo proyecto con miras a volver a un Mundial.

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“Se habla en chile, donde tienen buenos futbolistas, pero hay que desarrollarlos y potenciarlos. Los equipos con funcionamiento, potencia virtudes de jugadores y disimulan falencias. El chileno es apto técnicamente, rico físicamente y la prueba es que nunca antes hubo tantos chilenos en el fútbol argentino como hoy en día”, detalló.

En eso fue consultado si tenía jugadores para lograr volver a competir en una Eliminatoria, teniendo en cuenta que en la última fue un rotundo fracaso siendo la más mala del torneo.

“Chile tiene una camada para armar un buen seleccionado muy rico. Acá en Argentita está Vicente Pizarro, estuvo Felipe Loyola, llegó Maxi Gutiérrez, Carlos palacios, se fue a México Echeverría, está Cabral, por otro lado Pulgar en Flamengo… ese plantel compite, yo creo que sí y tienes jugadores en Chile vigentes”, cerró.

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