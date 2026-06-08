El entrenador argentino dio una charla intensa en la previa al triunfo de los albos ante Deportes La Serena en la Liga de Primera.

La rueda inicial de la Liga de Primera se cierra este fin de semana, y ya sabemos que hay “campeón de invierno” del fútbol chileno, puesto que nadie puede bajar a Colo Colo de la cima.

Los albos le sacaron 10 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores y este sábado se miden ante Cobresal, buscando mantener o extender su ventaja en la tabla de posiciones.

La última victoria de Colo Colo en el torneo local fue ante Deportes La Serena, por 4-2 en el estadio La Portada. Previo al compromiso el entrenador Fernando Ortiz dio una emotiva charla, que se hizo pública por los canales del club.

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La arenga de Fernando Ortiz a Colo Colo en La Portada

El entrenador del Cacique se muestra como una persona tranquila, situación que repite en el camarín albo, aunque se pudo escuchar una emotiva charla que le dio a sus jugadores antes de la victoria sobre los papayeros.

“Desde el minuto 1 tenemos que venir a ratificar lo que somos como equipo. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar. Hay que ir con todo desde el minuto cero”, empezó su discurso el argentino.

Luego, el Tano fue con todo: “no hemos ganado nada, no hemos conseguido nada… sí (golpes a la pizarra) el respeto de todos, eso se lo han conseguido, gracias al respeto al compañero, con romperse el culo, que sin importar el nombre del compañero dentro del campo de juego somos un equipo”.

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“Ni somos los mejores cuando ganamos, ni somos los peores cuando perdemos. Sí tenemos algo que es muy valorable, que es la unión del equipo. Desde el minuto 0 al 95 tenemos que salir victoriosos de esta cancha… Respeto, compañerismo y solidaridad. ¿Está claro?”, cerró Ortiz en su charla.

Colo Colo buscará una nueva victoria en la Liga de Primera este sábado ante Cobresal, para afianzarse como el máximo candidato a ganar el torneo en 2026.

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En síntesis

Colo Colo es el campeón de invierno de la Liga de Primera del fútbol chileno.

es el campeón de invierno de la Liga de Primera del fútbol chileno. El entrenador Fernando Ortiz lideró una emotiva charla antes de vencer 4-2 a La Serena.

lideró una emotiva charla antes de vencer 4-2 a La Serena. Colo Colo enfrentará a Cobresal este sábado para mantener su ventaja en la tabla de posiciones.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cobresal por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Cobresal, por la fecha 15 de la Liga de Primera, se jugará este sábado 13 de junio en el estadio Monumental, a partir de las 17:30 horas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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