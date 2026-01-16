Colo Colo tuvo su primer amistoso del 2026 y celebra un triunfo que llena de confianza después de un centenario para el olvido. El Cacique venció en penales a Olimpia en un duelo que tuvo a Esteban Pavez como protagonista.

El mediocampista, que terminara cortado el año pasado con Fernando Ortiz, ingresó desde el banquillo y fue clave en la tanda. Sin embargo, el tiempo que estuvo en la cancha dejó en evidencia que sus compañeros le están dando su respaldo para que salga de su crisis.

Luego de rumores que lo instalaban fuera esta temporada y de la salida de Vicente Pizarro, el volante recibió otra vez la jineta de capitán. Un gesto que marca el inicio de una remontada con la que espera ser titular otra vez.

Esteban Pavez, de la banca a besar la jineta para reencantar a Colo Colo

Después de un centenario que lo dejó como uno de los peores, Esteban Pavez comienza a buscar su revancha. El volante arremete en un Colo Colo que busca armarse para el 2026 y tratará de ganarse un espacio desde la banca.

Esteban Pavez volvió a ser capitán de Colo Colo. Foto: Photosport.

Si bien Fernando Ortiz optó por darle la titularidad a Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, el rodaje llevó al mediocampista a la cancha en la segunda etapa. Aunque su tiempo en la cancha no pasó desapercibido y desde el arranque.

Publicidad

Publicidad

Fernando De Paul, que fue designado como capitán por sobre Arturo Vidal, le entregó la jineta. Esto marcó de inmediato una diferencia a lo ocurrido el año pasado, donde Colo Colo se la quitó y el propio jugador se negó a portarla.

ver también “Es un jugador…”: Colo Colo le prende velas a Maximiliano Romero para que traiga goles

Esto ya marcaba un punto de inflexión en un equipo que busca líderes para el 2026, pero no fue lo único. Una vez se realizó la tanda de penales, Esteban Pavez definió con clase un lanzamiento que tenía muchas ganas de patear. Tras el gol, se apuntó la banda en el brazo dejando en claro que su corazón está con el Cacique.

Todo esto ocurre luego que el volante diera una desafortunada declaración sobre Universidad Católica, al que calificó como la institución más grande del país. Desde entonces vive un quiebre con los hinchas, por el que sus compañeros salen a respaldarlo para que vuelva a ser el de antes.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez está buscando su revancha en Colo Colo para la temporada 2026. El mediocampista ahora viste con orgullo la jineta de capitán aunque sea por poco tiempo, con un plantel del Cacique que le pone el pecho a las balas que van en su contra.

Tweet placeholder

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Esteban Pavez seguirá luchando para ganarse una camiseta de titular en Colo Colo. El Cacique verá acción este domingo 18 de enero desde las 21:00 horas enfrentando a Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad