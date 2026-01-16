Colo Colo hizo su estreno en la temporada 2026 con un triunfo sufrido pero que sirve para ir sumando confianza. El Cacique venció en penales a Olimpia en el inicio de sus amistosos en Uruguay, con novedades importantes como el debut de Joaquín Sosa.

El defensor, que llegara tras negociación con el Bologna de Italia, tuvo su debut con la camiseta del Eterno Campeón pero no fue como esperaba. Y es que si bien rindió en buen nivel, terminó saliendo lesionado y encendió las alarmas en los hinchas.

Luego de lo ocurrido ante Olimpia, el jugador habló de lo que fue su primera vez con el Cacique pero evitó el tema de sus molestias. No obstante, Fernando Ortiz contó la firme y dejó instalada la preocupación en los fanáticos albos.

Joaquín Sosa, feliz con el debut pero dejando dudas sobre su lesión en Colo Colo

El debut de Joaquín Sosa con la camiseta de Colo Colo tuvo de todo. Si bien el defensor rindió, los hinchas quedaron preocupados luego de verlo salir con molestias que frenan su pretemporada.

Joaquín Sosa debutó con Colo Colo y salió con molestias que encendieron alarmas. Foto: Photosport.

Tras el encuentro, el zaguero uruguayo habló de lo que fue su estreno en el Eterno Campeón. “Me sentí muy bien en mi debut. Veníamos metiéndole duro en la pretemporada. Sumamos una victoria importante“.

Joaquín Sosa no se quedó ahí y valoró el haber llegado a un gigante de Sudamérica como Colo Colo. “Es un club muy lindo, un grande del continente. Me adapté rápidamente. Me dieron la confianza y respeto“.

“Tenemos muchos objetivos por delante. Lo primero es terminar bien la pretemporada. De ahí ya plantearemos los objetivos, es un año largo. Tenemos que ganarlo todo, sí o sí“, añadió.

Si bien no respondió sobre sus molestias, fue Fernando Ortiz quien reveló que no llegó en las mejores condiciones. “Joaquín traía una carga muscular sobre la semana, cuando me dijo que se sentía apretado, pediría el cambio“.

Colo Colo espera para que los problemas físicos que presentó Joaquín Sosa no sean de gravedad. El Cacique celebra el sumar a un defensor que le rindió de inmediato y que promete ser un pilar para el 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Joaquín Sosa se recupera para tratar de estar a disposición en el próximo amistoso de Colo Colo. El Cacique vuelve a la cancha este domingo 18 de enero desde las 21:00 horas cuando enfrente a Alianza Lima.