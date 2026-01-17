Colo Colo tendrá su segundo examen en la pretemporada 2026. Esta vez, se medirán ante Alianza Lima en un nuevo amistoso de la Serie Río de La Plata.

Los Albos trabajan pensando en dejar atrás los malos recuerdos de la campaña pasada y necesitan volver a ser protagonistas en el fútbol chileno. Fernando Ortiz confía en darle su sello al equipo ahora que ha logrado tener tiempo para plasmar su idea.

¿Irá por TV el amistoso de Colo Colo vs Alianza Lima?

De momento el partido no iría por televisión y la única opción para verlo es a través del servicio de streaming Disney Premium.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Alianza Lima?

Los Albos enfrentan a los Íntimos este domingo 18 de enero a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay.

Nueva prueba de Colo Colo

El primer partido de Colo Colo en la Serie Rio de La Plata terminó en igualdad 0-0 ante Olimpia, pero los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron en lanzamientos penales. La gran figura del encuentro fue Fernando de Paul, lo que grafica algunos problemas defensivos.

Ante los paraguayos, Arturo Vidal jugó como libero y generó opiniones divididas. Igual este tipo de partidos son las primeras pruebas futbolísticas para los jugadores luego de venir de las vacaciones y los trabajos físicos que conlleva la pretemporada.

Contra Alianza Lima, Colo Colo tendrá la oportunidad de llegar más “suelto”. El inicio de la Liga de Primera es a fin de mes, por lo que los Albos necesitan llegar con una buena cantidad de minutos y así empezar de buena manera la competición local, el gran objetivo del 2026.