Esta noche vuelve la acción para los equipos chilenos en el torneo amistoso Serie Río de la Plata. Ahí, Colo Colo vivirá un emotivo partido ante Alianza Lima, un viejo y querido amigo en el ámbito internacionales.

Y con miras a la transmisión hay novedades. Es que en el debut albo en el certamen, el relator Héctor “Tito” Garrido acompañó al Cacique una vez más narrando la acción desde que arribó a ESPN Chile, hace un año.

Su cercanía con los albos no cayó bien internacionalmente y recibió críticas desde Paraguay en el duelo ante Olimpia, además de hinchas chilenos. Y sorpresivamente para el partido ante Alianza Lima hubo cambios en la señal.

¿Quién relatará a Colo Colo ante Alianza Lima?

En información a confirmarse por parte de ESPN, desde la prestigiosa cuenta de transmisiones, Puntaje Ideal, avisaron que Tito Garrido no estará en el Colo Colo vs Alianza Lima. Su lugar lo ocupará Leo Rodríguez.

Inicialmente, la misma página de transmisiones había avisado que sería Tito Garrido el encargado de cantar goles en el partido albo. Pero sobre esta tarde, llegó el mazazo con el repentino cambio de relator.

Garrido es conocido por ser narrador radial y el año pasada arribó a ESPN Chile para los partidos de Colo Colo en Copa Libertadores. Esta vez, según Puntaje Ideal será el uruguayo Leo Rodríguez su reemplazo.

Ahora habrá que ver la situación de Héctor Garrido a futuro con sus relatos en el canal internacional. Con Colo Colo fuera de torneos foráneos, no se espera que el canta goles tenga mayor presencia en ESPN.