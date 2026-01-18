Chile dirá presente en el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, con Alejandro Tabilo (79°) y Cristian Garin (82°) listos para su estreno, luego de las eliminaciones de Nicolás Jarry y Tomás Barrios en la qualy.

En el caso de “Gago”, su debut sería este lunes ante el complejo italiano Luciano Darderi (25°), quien se quedó con el único enfrentamiento previo en 2023. Si avanza, Garin enfrentará al ganador del cruce entre Sebastián Báez y Giovanni Mpetshi Perricard.

¿A qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Quentin Halys en Austraian Open?

El encargado de abrir la participación chilena será Alejandro Tabilo, quien este domingo desde las 21:00 horas saltará a la cancha 15 de Melbourne Park para enfrentar al francés Quentin Halys (83°).

El zurdo nacional irá por la revancha ante el galo, que se impuso en el único cruce previo entre ambos en el circuito Challenger. Si logra avanzar, su próximo rival saldrá del choque entre Daniil Medvedev y Jesper De Jong.

ver también Carlos Alcaraz se inspira en Rafael Nadal y arrasa en su debut en el Australian Open

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Tabilo en el Australian Open?

Podrás ver el partido de Alejandro Tabilo y Quentin Halys a través de las señales de ESPN 2 o ESPN 3, de acuerdo a lo informado en la programación de la cadena deportiva.

Sin embargo, también podrás verlo EN VIVO y de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.

Publicidad