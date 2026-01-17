Fecha y hora del debut de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Australian Open

Debutan los chilenos en el Australian Open. Cristian Garin (80°) y Alejandro Tabilo (81°), los únicos nacionales en competencia, ya conocieron la programación de sus debuts en el primer Grand Slam del año.

Cabe recordar que Nicolás Jarry y Tomás Barrios no pudieron entrar a través de la qualy del torneo, porque quedaron eliminados en la primera y segunda ronda, respectivamente.

Tabilo será el primero en salir a la cancha en el Australian Open | Getty Images

Cristian Garin y Alejandro Tabilo a la cancha en el Australian Open

El primero en saltar a la cancha será Alejandro Tabilo, quien viene de ser eliminado en octavos de final del ATP de Auckland. Jano enfrenta al francés Quentin Halys (83°) el domingo 18 de enero a las 21:00 horas chilenas.

Registran un solo encuentro en su historial, con un triunfo para Halys en HSBC Championships por 6-2 y 6-3 en 2022. El que gane se podría enfrentar a Daniil Medvedev en la siguiente ronda.

Después será el turno de Cristian Garin, quien no pasó de la qualy en el ATP de Auckland. Gago chocará contra el italiano Luciano Darderi (24°) el lunes 19 de enero a partir de las 21:00 horas nacionales.

Solo se han encontrado en una ocasión, que terminó siendo un triunfo para Darderi en un Challenger en 2023. El que gane enfrentará a quien supere el choque entre Sebastián Báez (39°) y Giovanni Mpetshi Perricard (63°).