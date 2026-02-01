El primer Grand Slam de la temporada 2026 llegó con un campeón debutante. Este domingo Carlos Alcaraz se hizo fuerte y logró la remontada por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 ante Novak Djokovic para coronarse como el nuevo monarca del Australian Open.

El español, que venía de ganar una semifinal polémica ante Alexander Zverev, no comenzó de la mejor manera. Nole supo complicarlo y le pasó por encima en el primer set, lo que terminó por despertar a la bestia en Carlitos.

Con un juego notable, el tenista de 22 años logró dar vuelta las cosas para así quedarse con el título del torneo. El primero en una carrera enorme para su corta edad y que pareciera no tener techo.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic animaron un partidazo en la final del Australian Open. Foto: Getty Images.

Nole tiene claro que está jugando sus últimos años de carrera y se plantó a dar pelea de inmediato. El primer set se inclinó para el serbio por 6-2, dejando en claro que venía con todo a pelear por el título, aunque esto no hizo más que provocar a su rival.

Carlos Alcaraz salió a comerse a Novak Djokovic en el segundo tanto física como emocionalmente. Con varios puntos increíbles y respuestas que la leyenda serbia no entendía de dónde sacaba, logró igualar las cosas en el duelo con un 6-2.

El envión anímico que le dio su juego al español lo llevó a seguir presionando a Nole en el tercero, quien se esforzó todo lo que pudo para frenarlo. No obstante, un 6-3 iba inclinando la balanza para el joven prodigio del tenis. Fue así como las cosas se fueron al último set, donde el serbio volvería a la carga aunque sin éxito.

La bestia española no bajó un cambio y, pese al enorme desgaste que hizo, se terminó llevando el encuentro con un 7-5 de aquellos. Con ello, aseguró el título del Abierto de Australia, el último de los Grand Slam que le faltaba.

Carlos Alcaraz hace más grande su historia y le mete miedo a todo el tenis con lo que pueda hacer. Con 22 años el español ya ha ganado los principales torneos del deporte, derrumbando en la final del Australian Open a un Novak Djokovic que estuvo a la altura del desafío, pero no le alcanzó.