Ni siquiera ha terminado la primera fecha del torneo nacional y la Chilean Premier League ya tiene a su primer damnificado, pues Audax Italiano informó el despido del director deportivo.

A través de un comunicado oficial entregado esta jornada, el cuadro de La Florida señaló que Christian Bassedas no seguirá en el club.

“Informa a sus hinchas, seguidores, medios de prensa y al público en general, que se ha determinado la no continuidad del señor Chistian Gustavo Bassedas en su cargo de Director Deportivo de nuestra institución“, señalan.

Luego le desearon “el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos” y que agradecen “el trabajo profesional realizado durante su gestión”. Palabras de buena crianza típicas en estos casos.

Bassedas dura poco más de un año

Bassedas, que como futbolista se caracterizó por haber sido campeón de Libertadores y de la Intercontinental con Vélez, llegó a Audax a fines del 2024.

Bassedas se va de Audax Italiano

Bajo su mandato ratificó al Coto Ribera como DT para el 2025, quien hizo una gran primera rueda. No le fue bien en la segunda rueda y, tras un declive, decidió reemplazarlo por Gustavo Lema, el actual técnico audino.

Estuvo cerca de llegar a la final de Copa Chile el año pasado, lo que pudo suponer un nuevo título para los itálicos, algo que no consiguen desde 1957.

