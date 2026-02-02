Pronósticos Arsenal vs Chelsea: los Gunners tienen un pie en la final de la EFL Cup

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Arsenal vs Chelsea, por un lugar en la final de la Copa de la Liga inglesa.

Este martes 3 de febrero, a las 17:00 horas (hora de Chile), Arsenal enfrentará a Chelsea en la semifinal de vuelta de la EFL Cup. En la ida, disputada en Stamford Bridge, los Gunners se impusieron por 3-2, logrando una ventaja clave para definir el cruce en el Emirates Stadium.

El equipo dirigido por Mikel Arteta viene de golear a Leeds United, consolidándose en la cima de la Premier League, además de haber ganado todos sus partidos en la fase de liga de la Champions League. Los Blues, por su parte, también aseguraron el pase directo a los octavos de final del certamen continental y actualmente acumulan cinco triunfos consecutivos entre todas las competencias.

En la previa de este partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Chelsea

Total de goles: Más de 3.5 2.62 Anotará o conseguirá una asistencia: Viktor Gyökeres 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández 3.60

El código bonus bet365 permite acceder a promociones activas desde el registro y aprovechar un respaldo inicial que amplía el margen para analizar variantes sin limitarse al resultado final.

Promesa de partidazo en el Emirates Stadium

En los últimos cuatro encuentros de Arsenal y en los tres anteriores de Chelsea, el marcador registró al menos cuatro tantos. Cabe recordar que en la ida, se marcaron cinco goles.

Total de goles: Más de 3.5 – 2.62 en bet365

Viktor Gyökeres encontró el gol

Viktor Gyökeres ha recuperado el nivel que mostró en Sporting de Lisboa: marcó cuatro goles y dio dos asistencias en sus últimas seis apariciones con los Gunners. Uno de esos tantos y una de esas asistencias se produjeron justamente en el partido de ida frente a los Blues.

Anotará o conseguirá una asistencia: Viktor Gyökeres – 1.83 en bet365

Enzo Fernández vive su mejor momento ofensivo

Enzo Fernández atraviesa un gran momento y viene de firmar actuaciones destacadas: acumula tres partidos consecutivos marcando. En el más reciente, convirtió en tiempo añadido para darle el triunfo a su equipo.

El mediocampista argentino registra seis goles y dos asistencias en sus últimos 10 encuentros.

Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández – 3.60 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Chelsea

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Arsenal vs Chelsea: últimos partidos