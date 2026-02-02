“Son unos conos”: Jean Pierre Bonvallet vuelve a Youtube para analizar paupérrimo nivel de Colo Colo

Colo Colo tropezó y feo en el inicio de la Liga de Primera. El Cacique dirigido por Fernando Ortiz perdió por 3-1 ante Deportes Limache y mostró una paupérrima imagen en el Estadio Elias Figueroa.

Pese a tener varios refuerzos en cancha, el equipo nunca hizo pie y se reflejó en que a los 30 minutos ya perdía por tres goles de diferencia. Incluso pudo caer una cuarta anotación pero el VAR salvó a los albos de un papelón de palabras mayores.

Resultado que marcó la primera fecha y que fue analizada con lujo de detalles por Jean Pierre Bonvallet. Tras su fallida postulación a diputado, el hijo de Eduardo Bonvallet había anunciado el cierre de su canal en Youtube.

Pero fue tan malo el rendimiento de Colo Colo, que confesó que tuvo que reabrirlo para abordar todos los errores que cometió la defensa. El primero en se analizado fue Jonathan Villagra al que culpó por el primer gol de Limache.

El análisis de Jean Pierre Bonvallet sobre Colo Colo

Jean Pierre Bonvallet apuntó a la defensa alba y el central ex Unión Española fue uno de los más criticados tras la derrota ante Limache. “Decían que se la tendría que Jonathan Villagra tenía que haber devuelto el balón a De Paul. Nooo. Un central que está complicado tiene que sacar largo y ahí picar un puntero. Sacarla si quiere ganar, cómo tan aw….. Villagra. Por eso dije hace muchos años que Villagra está para Copa Chile, para nada más”, lanzó categórico.

Pero luego vino Matías Fernández y su cuestionado debut con la camiseta de Colo Colo. Pese a ser uno de los más experimentados el ex Independiente del Valle quedó muy al debe en el debut. “Colo Colo no debería contratarlo por respeto al 10. P… el w… malo, el segundo gol responsabilidad de él. La agarra pasado mitad de cancha y empieza a retroceder, a retroceder y la pierde. Gol. Qué huevón más malo trajeron”, acusó.

Finalmente la artillería se centró en Joaquín Sosa y Erick Wiemberg, que tampoco se salvaron de su sincero análisis. “El rucio ahí, una pasividad… ¡Anda al suelo! estás en Colo Colo. ¡Mete! Solo Vidal trata de meter, pero le pasa la cuenta el físico. Sosa no me gustó tampoco, cagón”, expresó mandando su ficha a lo lejos.

“Wiemberg es un cono. Un cono hace años y siguen con Wiemberg. Culpa de los veedores, Limache trajo jugadores que saben jugar al fútbol”, cerró tras la descripción del ex Unión La Calera.

