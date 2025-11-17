Es tendencia:
Noticia

El fracaso del hijo de Bonvallet en las Elecciones 2025: quería ser diputado

Jean Pierre Bonvallet, hijo de Eduardo Bonvallet, buscaba ser diputado por el Distrito 10, pero sufrió una dura derrota en las Elecciones 2025.

Por Javiera García L.

Jean Pierre Bonvallet buscaba llegar al Congreso Nacional
Varios nombres ligados al mundo del deporte compitieron en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, celebradas este domingo 16 de noviembre . En la carrera presidencial, por ejemplo, estuvo Harold Mayne-Nicholls, quien obtuvo el 1,26% de los votos.

“Fue una derrota increíble, sacamos mucha menos votación de la que nunca nos imaginamos. Evidentemente, esperábamos una cosa distinta”, dijo el expresidente de la ANFP después de conocer los resultados.

Pero no fue la única derrota. El exDT Jorge Garcés no pudo ser electo diputado por el Distrito 7. Los exfutbolistas Rubén Martínez e Ian Mac-Niven también fueron derrotados como candidatos a diputado por el Distrito 18 y senador por la Región del Maule, respectivamente.

Otro que vivió una noche para el olvido fue Jean Pierre Bonvallet. El hijo del fallecido comentarista deportivo y exfutbolista Eduardo Bonvallet era candidato a diputado por el Distrito 10 en la lista que apoyaban José Antonio Kast y Johannes Kaiser, pero sufrió una importante derrota.

Icónico árbitro chileno triunfa en las Elecciones: será diputado

El fracaso del hijo de Bonvallet en las Elecciones 2025

Jean Pierre Bonvallet, hijo del Gurú, compitió en la lista K (Cambio por Chile), compuesta por el Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Partido Social Cristiano, obteniendo un cupo como independiente gracias a este último. Sin embargo, no llegó ni al 1% en las votaciones para el Congreso Nacional.

Fue el segundo menos votado con 4.637 sufragios (0,72%), solo superando a Abigail Aburto (IND – REP) con 3.003 (0,46%). De ese listado, dos candidatos fueron electos: Hans Marowski Cuevas (4,32%) y José Antonio Kast Adriasola (8,76%), hijo del candidato presidencial que pasó a segunda vuelta.

