El duro terremoto que sufre Universidad de Chile a nivel dirigencial puede pegar muy duro en lo futbolístico en los azules, justo cuando se estaba empezando a mover el mercado de fichajes para la temporada 2026.

Fue la Comisión para el Mercado Financiero quienes sancionaron gravemente al presidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor, donde deberá pagar una millonaria multa, además de la inhabilidad de cinco años para altos cargos.

Algo que si bien desde la misma U hacen un llamado a la calma, ahora deja un panorama lleno de dudas sobre los montos que se tendrán para 2026, con una posible salida de Gustavo Álvarez, teniendo, además, en cuenta que los azules están castigados para los partidos locales de Conmebol

“En ese sentido, insisto, te lo venden como argumento, porque le van a echar toda la culpa, estén en la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores”, explicó el periodista Fernando Tapia.

¿Qué pasara con Gustavo Álvarez con la salida de Michael Clark?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde el periodista puso en tela de juicio la normalidad que puede tener el futuro de Universidad de Chile, donde cree que puede ser una excusa.

“Pero el año económico en la U es muy bueno, lo dijo uno de sus directores diciendo que este podía ser el mejor año en la historia de la U, que tiene que tener correlato en los refuerzos. Pero con esta bomba que explota queda todo en punto suspensivo. ¿De dónde saca la plata Clark para pagar la deuda?”, dejó sobre la mesa.

En ese sentido, asegura que la continuidad de Gustavo Álvarez queda más en duda, donde no habrá solvencia para ofrecerle un buen equipo y, donde más de alguno puede pensar, abrirle las puertas significa otro ingreso económico.

“Gustavo Álvarez también queda en punto suspensivo. Él tiene contrato vigente donde deberían pagar o indemnizar a la U, ese millón de dólares le vendría bien a Clark y Sartor, o los que estén ahí”, precisó.

