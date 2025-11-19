Luego de conseguir una victoria junto a su equipo, el DT de Deportes Concepción dejó un mensaje prácticamente igual al que había lanzado Joaquín Larrivey, pero sumó un cuestionamiento a la ANFP. Todo ocurrió luego de que el periodista Carlos Campos hiciera la consulta alusiva al tema.

Le apuntó a que había percibido mucha molestia por los balones. Y encontró una respuesta muy elocuente de Patricio Almendra, el entrenador del León de Collao. “Me parece que no era necesario usar esos balones, que no se estaban usando”, expuso el otrora centrocampista lila.

“Ahí la ANFP parece que mandó estos balones. Para qué cambiar si estábamos jugando con los azules. De hecho el equipo rival se quejó también de la falta de aire que tenían algunos”, agregó Almendra. Una cuestión que evidentemente perjudica a los protagonistas del partido.

Matías Fredes marca a Ángel Gillard. (Marco Vazquez | Photosport).

El Conce vino desde atrás en el marcador luego de la conquista del zurdo Andrés Souper, pero Larrivey marcó los dos goles que hicieron ganar al cuadro lila, que vistió de blanco en la tarde penquista. Un cabezazo tras un centro de Ángel Gillard hizo celebrar al Bati, quien recibió una falta dentro del área a los pocos minutos de eso. Fue él mismo quien anotó el tanto del triunfo.

Patricio Almendra en la ida de la Liguilla de Ascenso. (Marco Vazquez/Photosport).

Almendra dice que Concepción y Antofagasta se quejan por… ¿la ANFP?

Patricio Almendra, el DT de Deportes Concepción, dijo que en Deportes Antofagasta también hubo disconformidad por esta determinación de la ANFP de utilizar nuevas pelotas. “Pierden aire”, acusó el estratego del cuadro lila, que comenzó la campaña 2025 bajo la tutela de Manuel Suárez.

“Al parecer le pusieron el aire, los miden antes del partido, pero pierde el aire al momento de jugar. Eso sienten los jugadores y me lo transmitieron en el camarín. Pero es la ANFP la que pone las reglas”, fue el recado que envió el Pato Almendra luego de una victoria que no invita para nada a confiarse.

De hecho, su rival Luis Marcoleta dejó un mensaje que da cuenta de que el optimismo reina en su cuerpo técnico. Dentro de las novedades positivas lilas estará el retorno de Diego Carrasco, aunque lamentará la baja de Nozomi Kimura para la revancha.

¿Cuándo se juega la revancha entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta?

Deportes Antofagasta recibirá a Deportes Concepción en el estadio Regional Calvo y Bascuñán el domingo 23 de noviembre a contar de las 12 horas, pleno mediodía. El partido tendrá de árbitro a Mathias Riquelme.