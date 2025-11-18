Un duro golpe recibió esta jornada el presidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark, luego de una grave sanción que vino desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que lo obliga a dejar el sillón principal de Universidad de Chile.

Una investigación que viene desde el corazón del caso Sartor, donde también han sido apuntado directores que pasaron por Azul Azul, quienes quedaron expuestos por movimientos realizados.

En ese sentido, Clark tendrá que pagar una multa de 65 mil UF, cerca de 2.5 millones de dólares, además que deberá abandonar sus funciones como presidente de Azul Azul, debido a que queda Inhabilitado de ejercer funciones en entidades fiscalizadas por la CMF.

Un punto que, desde el entorno de Azul Azul, explican que no será inmediato, por lo que seguirá al mando de Universidad de Chile hasta terminar las apelaciones y los recursos legales que están abiertos.

Michael Clark apelará a las sanciones de la CMF. Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuándo dejará Michael Clark Universidad de Chile?

Si bien la CMF confirma que Michael Clark queda inhabilitado para los cargos por un plazo de 5 años, esto es apelable, lo que, según cuentan desde Azul Azul, lo que será clave para que se mantenga al mando de la U.

En ese sentido, dejan en claro que “el resultado del proceso sancionatorio iniciado por la CMF es injusto, porque se le asignan dos cargos donde su defensa no fue considerada dentro de la sanción”.

Por lo mismo, dejan sobre la mesa que “el proceso sigue abierto dado que existen recursos legales pendientes que serán ejercidas en las instancias pertinentes de apelación ante la CMF y la justicia ordinaria”.

Con esto, se deberá esperar el cierre de estas instancias para, según lo que se determine, Michael Clark deba dejar la presidencia de Universidad de Chile.

