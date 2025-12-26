El Mercado de Fichajes ya comenzó y distintos clubes comienzan a planificar lo que será su próxima temporada, con el fin de reforzarse de la mejor manera. En ese contexto, revelan que figura de Huachipato capturó el interés de dos equipos de cara al 2026.

Los Acereros cerró una compleja temporada donde no terminó en el octavo puesto de la tabla de posiciones y no clasificó a ninguna de las competencias internacionales por puntos. Sin embargo, levantó la Copa Chile y tras esto, logró su clasificación a la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Con eso en mente, el club de Talcahuano está preparando lo que será el plantel del próximo año, donde aseguran que Brayan Garrido no seguirá en el equipo.

Los clubes que buscan el fichaje de Brayan Garrido

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, el volante de 26 años finalizará su vínculo con Huachipato. “Me indican que Cobresal junto a Ñublense tomaron contacto con el entorno del jugador manifestando interés real”.

Brayan Garrido dejaría la escuadra y despierta el interés de rivales. Eduardo Fortes/Photosport

Los Mineros lograron la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana, donde se medirán contra Audax Italiano en un duelo único por la clasificación a la fase de grupos del torneo intercontinental.

Mientras que Ñublense terminó en el décimo lugar de la tabla de posiciones y no logró meterse en ninguna de las competencias internacionales para el 2026.

La carrera de Brayan Garrido

El jugador de 26 años comenzó su carrera profesional el 2019 en Universidad de Chile, para luego sumarse el 2019 a Deportes Melipilla. Tras esto, pasó por clubes como Unión La Calera y Santiago Wanderers, llegando este 2025 a Huachipato, con quienes levantó la Copa Chile este 2025.