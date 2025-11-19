La selección chilena logró su tercer triunfo seguido, tras vencer a Perú en Rusia. Un asunto que tuvo muy feliz a un jugador que últimamente ya no es parte de la Roja: Alexis Sánchez.

Así lo dio a conocer Gabriel Suazo, quien es el nuevo líder de esta generación. Es su compañero en el Sevilla, por lo que detalló la preocupación que tiene el tocopillano por la escuadra que ahora dirige Nicolás Córdova.

“Con Alexis siempre estamos en contacto. Está muy interesado en saber cómo está la selección, está mirando los partidos”, manifestó en primera instancia en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Alexis actualmente está en el Sevilla

Alexis está dispuesto a volver a la selección

Incluso comentó que también observa lo que hacen las juveniles de la Roja. “Mira no solamente lo que hacemos nosotros (en la adulta), también lo de la Sub 17 y Sub 20, a la hora que sea. Después lo comentamos en el club”, señaló.

Incluso asegura que la opción de retornar a la selección chilena, en caso de ser requerido, la mantiene intacta, a pesar de que jugaría el Mundial de 2030 con más de 40 años.

“Está contento y con ganas. Si le toca volver, seguro estará 100% a disposición de estar acá”, manifestó sobre el deseo íntimo que tiene Alexis Sánchez de cara al próximo proceso.

Alexis es el máximo goleador histórico de la selección chilena, pero en el último proceso de eliminatorias prácticamente no jugó por estar lesionado.

Estuvo en cinco partidos en la primera rueda con Eduardo Berizzo y el interinato de Nico Córdova. Luego apareció sólo ante Argentina y Bolivia, en la penúltima fecha doble.

