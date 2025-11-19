Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Gabriel Suazo detalla el amor de Alexis Sánchez por la selección chilena: “Si le toca volver…”

Gabriel Suazo comentó que Alexis Sánchez está pendiente de todos los detalles que ocurren alrededor de la Roja.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez espera volver a la Roja
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAlexis Sánchez espera volver a la Roja

La selección chilena logró su tercer triunfo seguido, tras vencer a Perú en Rusia. Un asunto que tuvo muy feliz a un jugador que últimamente ya no es parte de la Roja: Alexis Sánchez.

Así lo dio a conocer Gabriel Suazo, quien es el nuevo líder de esta generación. Es su compañero en el Sevilla, por lo que detalló la preocupación que tiene el tocopillano por la escuadra que ahora dirige Nicolás Córdova.

“Con Alexis siempre estamos en contacto. Está muy interesado en saber cómo está la selección, está mirando los partidos”, manifestó en primera instancia en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Alexis actualmente está en el Sevilla

Alexis actualmente está en el Sevilla

Alexis está dispuesto a volver a la selección

Incluso comentó que también observa lo que hacen las juveniles de la Roja. “Mira no solamente lo que hacemos nosotros (en la adulta), también lo de la Sub 17 y Sub 20, a la hora que sea. Después lo comentamos en el club”, señaló.

Incluso asegura que la opción de retornar a la selección chilena, en caso de ser requerido, la mantiene intacta, a pesar de que jugaría el Mundial de 2030 con más de 40 años.

Publicidad

“Está contento y con ganas. Si le toca volver, seguro estará 100% a disposición de estar acá”, manifestó sobre el deseo íntimo que tiene Alexis Sánchez de cara al próximo proceso.

Alexis es el máximo goleador histórico de la selección chilena, pero en el último proceso de eliminatorias prácticamente no jugó por estar lesionado.

Nuevos y más elogios a Alexis Sánchez por su brutal esfuerzo y profesionalismo en Sevilla: “El descanso no…”

ver también

Nuevos y más elogios a Alexis Sánchez por su brutal esfuerzo y profesionalismo en Sevilla: “El descanso no…”

Estuvo en cinco partidos en la primera rueda con Eduardo Berizzo y el interinato de Nico Córdova. Luego apareció sólo ante Argentina y Bolivia, en la penúltima fecha doble.

Publicidad
Lee también
Campeón del mundo y regalón de Manuel Pellegrini alaba al Sevilla
Internacional

Campeón del mundo y regalón de Manuel Pellegrini alaba al Sevilla

La respuesta de la Roja al “Mundial de los Picados”
Selección Chilena

La respuesta de la Roja al “Mundial de los Picados”

El conmovedor apoyo de Suazo a Román tras su condoro
Selección Chilena

El conmovedor apoyo de Suazo a Román tras su condoro

Icónico DT desliza varias indisciplinas en plena Liguilla: "El que obedece, puede jugar"
Chile

Icónico DT desliza varias indisciplinas en plena Liguilla: "El que obedece, puede jugar"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo