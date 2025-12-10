El chileno Rodrigo Ureña lleva ya un buen rato en Perú, donde confirmó su rol de amuleto de títulos. Se había consagrado en el fútbol colombiano. También fue parte del histórico plantel de Cobresal que ganó la primera división bajo la tutela de Dalcio Giovagnoli.

Y pudo engrosar su palmarés en el cuadro crema, donde ya conquistó tres campeonatos. Por eso mismo, era uno de los temas prioritarios de Universitario de Deportes para este mercado de fichajes. El objetivo era claro: sellar la continuidad de Ureña, algo que probablemente ocurrirá.

“Estamos en plenas conversaciones, seguimos el orden de las negociaciones, llegando al tramo final del proceso. Las cosas van bien, pero finalmente depende de una reunión que se dará este miércoles. Cada equipo velará por sus intereses, ver las mejores contrataciones y qué priorizan”, dijo Franco Velazco, quien en agosto de este año fue nombrado administrador del club.

Rodrigo Ureña marca a Lucas Cepeda en un amistoso entre Colo Colo y Universitario. (Javier Salvo/Photosport).

Velazco añadió que “estamos concentrados en lo nuestro, no miramos a los equipos del frente” por las movidas que han cerrado sus archirrivales: tanto Alianza Lima, que confirmó la salida de Néstor Gorosito, como Sporting Cristal. Pero nada de eso es muy relevante para Universitario.

“Rodrigo Ureña nos ha manifestado la intención de continuar en el plantel. ES una profesional a carta cabal, nos lo hizo saber y tenemos la misma percepción de él. Va a cumplir con su contrato”, anticipó el abogado, quien de todas formas ratificó el escenario del volante surgido en las inferiores de Unión Española.

Rodrigo Ureña debutó por la Roja en las fatídicas Eliminatorias 2026. (Foto: Instagram).

Dijo que “las conversaciones con cualquier jugador son de carácter interno, pero él continúa con nosotros sin problemas”. Así quedan destrozadas las chances que tenía Ureña de cambiar de club. Su nombre sonó con fuerza en Olimpia de Paraguay y también en Millonarios de Colombia, donde fue solicitado expresamente por el DT Hernán Torres, quien lo tuvo en Deportes Tolima.

Universitario de Perú confirma al chileno Rodrigo Ureña y aborda el fichaje de un portero

Así como Universitario de Perú confirmó que el chileno Rodrigo Ureña seguirá vestido de crema para el año entrante, también ratificaron la búsqueda de un golero y la salida de un jugador: Jairo Vélez, quien ya terminó su vínculo y no seguirá.

“Lo de Vélez es algo cerrado, no continúa en la institución. Puede haber algún cambio, pero no tenemos mayor intención de continuar con el vínculo. Tenemos un proyecto importante y en uno de sus pilares va orientado a potenciar nuestras menores y nuestros canteranos”, explicó Franco Velazco.

También abordó las chances del regreso de Diego Romero, portero que está cedido en el fútbol argentino. Aunque tocó el nombre del histórico Pedro Gallese, mundialista con la selección de Perú. “La posibilidad de Diego está, hay una charla con Banfield, donde está a préstamo”, admitió Velazco, consciente de que hay que suplir al uruguayo Sebastián Britos.

Diego Romero suma 30 partidos oficiales en Universitario, club donde volverá tras un año en Argentina. (Mark Brown/Getty Images).

Sobre Gallese también habló. “Pedro es uno de los mejores arqueros de la selección, en la U no descartamos nada. Pero lo más concreto hoy es repatriar nuestro canterano”, expuso sobre Diego Romero, quien tiene 24 años y apenas alcanzó a disputar un partido oficial con el Taladro, donde fue habitualmente reserva de Fernando Sanguinetti.

Pedro Gallese le ganó un mano a mano a Ben Brereton en el último amistoso de Chile ante Perú jugado en Rusia. (Sipa/Photosport).

Revisa las palabras de Franco Velazco sobre el mercado de fichajes en la U limeña

