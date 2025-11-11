Este experimentado mediocampista chileno tiene el mérito de ser tricampeón en el fútbol de Perú y con uno de los clubes más grandes de aquel país: Universitario de Deportes, donde este jugador de 32 años ayudó a bajar tres estrellas en la máxima categoría.

Las referencias son para Rodrigo Ureña, quien le concedió una larga entrevista al programa DEnganche, donde estuvo invitado en el estudio. Entre tantas cosas que habló el incansable volante que fue campeón en aquel imborrable equipo de Cobresal, una fue para desmentir una polémica.

Tiene que ver con su nacionalización. Un proceso por el que dos de sus compañeros están pasando: el paraguayo Williams Riveros y el argentino Matías di Benedetto, quien jugó para Deportes Temuco en el fútbol chileno. Pero en el caso de Ureña, ese trámite no ha comenzado.

Rodrigo Ureña en acción ante Corinthians en Brasil. (Miguel Schincariol/Getty Images).

“No soy de hablar mucho. De esto se habló. A mí desde el club jamás se me habló de la nacionalización. Para bien o mal. Tú después puedes poner tus condiciones, si te gusta o no. Pero nunca se me habló”, manifestó el jugador surgido de las inferiores de Unión Española.

Rodrigo Ureña festeja uno de los títulos en el fútbol peruano con el recuerdo de su querido lugar donde creció. (Captura Instagram).

Publicidad

Publicidad

Añadió una comparación con la que quiso ejemplificar cómo concibe el panorama. “Lo explico así: si no te invitan a un cumpleaños tú no vas. Es simple. Un poco absurdo”, dijo Ureña, quien también logró títulos en el fútbol colombiano.

Se consagró junto al Deportes Tolima y también con el América de Cali. Un amuleto de la suerte para los equipos que quieran trofeos en sus vitrinas, al parecer. “Escuché a muchos periodistas. No consumo redes sociales, pero me mandaban cosas diciendo que yo no me quería nacionalizar”, expuso el mediocentro.

ver también “Sigan llorando”: ama a U de Chile, acusó racismo por ser chileno y grita campeón en Sudamérica

Ureña, el chileno tricampeón en Universitario de Perú se defiende de una polémica

A pesar de que el tricampeón chileno Rodrigo Ureña ya no puede formar parte de Perú, pues debutó con la Roja bajo la tutela de Ricardo Gareca, sí le serviría al cuadro crema para liberar una plaza extranjera. Y tener otro refuerzo foráneo en las filas del plantel.

Publicidad

Publicidad

Pero nada de eso siquiera se trató en alguna reunión. “Decían que era un tema personal. Y nadie me ofreció nada. Yo no voy a ir con mis papeles a pararme afuera de la embajada a pedir que me nacionalicen. No me parece”, apuntó el centrocampista, quien también tuvo un paso por Universidad de Chile.

Rodrigo Ureña en un entrenamiento de la Roja en Juan Pinto Durán. (Javier Torres/Photosport).

También le consultaron por su continuidad en la U limeña, algo que puso en duda tras un partido ante ADT Tarma. “Tengo contrato vigente en Universitario. He trabajado enfocado netamente en el partido a partido y el objetivo final. Lo que pasará el otro año, no lo sé. Trato de vivir pensando sólo en hoy. Durante mi vida gasté mucho tiempo y energía pensando en lo que podía pasar”, aseguró Ureña.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Ureña marca a Lucas Cepeda en un amistoso entre Universitario y Colo Colo que no se pudo terminar en el Monumental. (Javier Salvo/Photosport).

“Finalmente hoy estoy acá, bien, tranquilo y enfocado. Con ganas de ser campeón nuevamente. Soy un tipo que le gusta ganar. Me transformé en un obsesivo de ganar, no a toda costa. Pero enfocado en seguir haciendo historia, ya sea en Universitario o en otro lugar si me tocara. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades. Pero eso no es de ahora. Toda mi carrera fue así”, sentenció el jugador, quien termina su vínculo en diciembre de 2026.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Luego del receso en la fecha FIFA, Universitario jugará la última fecha del certamen peruano que ya conquistó: será en condición de visitante el 23 de noviembre a las 18 horas, según el horario de Chile continental.

ver también Rodrigo Ureña rompe el silencio tras noble y gigante gesto para hinchas de U de Chile: “Lo hice…”

Así va la tabla del Torneo Clausura en la Liga 1 de Perú

Universitario ya es el campeón confirmado del Clausura en la Liga 1 de Perú en 2025.