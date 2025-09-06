Una de los tantos jugadores que probó el nefasto Ricardo Gareca en su paso por la selección chilena fue Rodrigo Ureña, quien es uno de los mejores volantes del fútbol peruano.

El mediocampista jugó en la derrota de la Roja ante Bolivia, que sepultó las opciones nacionales de ir al Mundial y significó la salida del DT de la banca.

Rodrigo Ureña ahora es protagonista de una pésima noticia, porque recibió una durísima sanción en Universitario de Deportes, que lo tendrá un largo tiempo alejado de las canchas.

ver también Hija de un histórico de Audax Italiano deja un momento televisivo memorable

Dura sanción a Rodrigo Ureña en Perú

El último clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima terminó 0-0, pero hubo peleas y discusiones en el final del encuentro en el Monumental de Ate, donde fue protagonista Rodrigo Ureña.

El ex volante de Universidad de Chile no jugó el encuentro porque estaba suspendido, pero al concluir el encuentro bajó a la cancha para insultar al árbitro Jordi Espinoza.

Rodrigo Ureña fue castigado. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Ureña fue duramente sancionado con seis fechas de suspensión, situación que será apelada por la U crema.

El chileno no fue el único que recibió un duro castigo, porque el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, también recibió seis jornadas de sanción.