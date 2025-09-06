Es tendencia:
Fútbol Argentino

Miguel Ángel Russo y buenas noticias para Boca Juniors y U de Chile: dado de alta tras una semana difícil

El ex entrenador de la U estuvo complicado de salud toda la semana, pero este viernes pudo volver a casa con exámenes médicos pactados para los próximos días.

Por Diego Jeria

Ex DT de la U fue dado de alta tras complicaciones de salud.
© Getty ImagesEx DT de la U fue dado de alta tras complicaciones de salud.

El entrenador de Boca Juniors y recordado ex entrenador de Universidad de Chile, Miguel Ángel Russo, no lo ha pasado bien en los últimos días complicado de salud. De hecho, el adiestrador argentino estuvo toda la semana internado.

Russo sufrió una infección urinaria aguda que lo dejó internado en la Clínica Fleni, pero este pasado viernes por la tarde fue dado de alta y regreso a su casa.

Según detalló TyC Sports en Argentina, al detonarse la infección “el entrenador del xeneize siempre estuvo bien de ánimo a pesar de la internación e insistía con regresar a su casa”.

“Sin embargo, ante la preocupación de los médicos por la bacteria encontrada y por su cuadro general, en su momento descartaron el tratamiento ambulatorio y permaneció en el sanatorio”, agregaron.

Sin fecha de retorno a los entrenamientos

Pero Russo por fin pudo volver a su hogar, aunque debe seguir en observación. De hecho, este mismo lunes debe presentarse en el mismo servicio médico para realizarse nuevos chequeos médicos y establecer su evolución.

Al fin: Russo dejó la clínica tras una semana complicado por una infección urinaria.

Al fin: Russo dejó la clínica tras una semana complicado por una infección urinaria.

Mientras estuvo internado, Russo recibió las visitas de su hijo Ignacio (actual delantero de Tigre) y Claudio Úbeda, su ayudante técnico en Boca y el encargado de realizar los entrenamientos en ausencia del entrenador.

Asimismo, TyC publica que “más allá de que las autoridades de Boca lo acompañaron y estuvieron en todos los detalles de su internación, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre su estado de salud“.

Por ahora es un misterio cuándo volverá a sus labores Miguel Ángel Russo en Boca, y es posible que el mismo Úbeda dirija el duelo contra Rosario Central el próximo domingo 14 de septiembre.

