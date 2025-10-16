Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Las cenizas de Russo están en La Bombonera: los cuatro estadios donde descansará el DT

Se cumple el último deseo de Miguel Ángel Russo: que sus cenizas descansaran en el estadio de Boca Juniors.

Por Javiera García L.

Las cenizas de Miguel Ángel Russo llegaron a La Bombonera
© Getty ImagesLas cenizas de Miguel Ángel Russo llegaron a La Bombonera

Boca Juniors se pone de pie después de la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador del Xeneize, quien falleció el pasado 8 de octubre a sus 69 años, lidió con problemas de salud por un largo tiempo y se despidió de este mundo tras una internación en su hogar.

Un día después de su muerte, el DT fue despedido por hinchas de Boca y de todos los equipos del fútbol argentino en La Bombonera. Y, ahora, Russo se encuentra descansando en la que fue su última casa.

Uno de los últimos deseos del técnico argentino era que sus cenizas descansaran en los lugares que más lo marcaron en el fútbol. Es así como este jueves 16, sus restos llegaron a La Bombonera para ser parte por siempre del club que tanto quiso y donde vivió su última aventura.

Durante esta jornada, Leandro Paredes, quien no estuvo en el velorio por estar con la selección de Argentina, recibió a la familia del fallecido entrenador. Después, se llevó a cabo una íntima ceremonia en donde parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron arrojadas a la cancha.

La familia de Miguel Ángel Russo cumple su último deseo | Getty Images

La familia de Miguel Ángel Russo cumple su último deseo | Getty Images

Tras la muerte de Miguel Russo: Boca confirma quién será el nuevo DT de Palacios y Alarcón

ver también

Tras la muerte de Miguel Russo: Boca confirma quién será el nuevo DT de Palacios y Alarcón

Los cuatro estadios que eligió Miguel Ángel Russo

Desde Argentina comentan que las cenizas de Miguel Ángel Russo también serán esparcidas en los estadios de Estudiantes de La Plata (donde jugó durante toda su carrera como futbolista), Rosario Central y Lanús (clubes que dirigió y donde salió campeón).

Publicidad

Por el lado de Boca, el entrenador seguramente recibirá otro homenaje este sábado 18 de octubre en La Bombonera, donde el equipo donde militan Carlos Palacios y Williams Alarcón volverá a la competencia para enfrentar a Belgrano.

Lee también
El emotivo homenaje de la U a Miguel Ángel Russo
U de Chile

El emotivo homenaje de la U a Miguel Ángel Russo

Boca confirma quién será el reemplazante del fallecido Miguel Russo
Internacional

Boca confirma quién será el reemplazante del fallecido Miguel Russo

Video: hijo de Russo le anota golazo a Newell's y rompe en llanto
Internacional

Video: hijo de Russo le anota golazo a Newell's y rompe en llanto

La historia del campeón con Colo Colo y la U que sueña salvar un condenado
Chile

La historia del campeón con Colo Colo y la U que sueña salvar un condenado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo