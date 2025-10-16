Boca Juniors se pone de pie después de la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador del Xeneize, quien falleció el pasado 8 de octubre a sus 69 años, lidió con problemas de salud por un largo tiempo y se despidió de este mundo tras una internación en su hogar.

Un día después de su muerte, el DT fue despedido por hinchas de Boca y de todos los equipos del fútbol argentino en La Bombonera. Y, ahora, Russo se encuentra descansando en la que fue su última casa.

Uno de los últimos deseos del técnico argentino era que sus cenizas descansaran en los lugares que más lo marcaron en el fútbol. Es así como este jueves 16, sus restos llegaron a La Bombonera para ser parte por siempre del club que tanto quiso y donde vivió su última aventura.

Durante esta jornada, Leandro Paredes, quien no estuvo en el velorio por estar con la selección de Argentina, recibió a la familia del fallecido entrenador. Después, se llevó a cabo una íntima ceremonia en donde parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron arrojadas a la cancha.

La familia de Miguel Ángel Russo cumple su último deseo | Getty Images

Los cuatro estadios que eligió Miguel Ángel Russo

Desde Argentina comentan que las cenizas de Miguel Ángel Russo también serán esparcidas en los estadios de Estudiantes de La Plata (donde jugó durante toda su carrera como futbolista), Rosario Central y Lanús (clubes que dirigió y donde salió campeón).

Por el lado de Boca, el entrenador seguramente recibirá otro homenaje este sábado 18 de octubre en La Bombonera, donde el equipo donde militan Carlos Palacios y Williams Alarcón volverá a la competencia para enfrentar a Belgrano.