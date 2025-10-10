Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Hinchas de Boca critican a Leandro Paredes tras no ir al velorio de Russo y esto responde: “Me dijeron…”

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, optó quedarse en la selección de Argentina en vez de ir al velorio de Miguel Ángel Russo.

Por Javiera García L.

El capitán de Boca no asistió al velorio de Russo
© Getty ImagesEl capitán de Boca no asistió al velorio de Russo

Boca Juniors pasa por un difícil momento ante la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años después de un largo tiempo con complicaciones de salud. Este jueves, se realizó el velorio público del DT en La Bombonera, hasta donde llegaron miles de hinchas.

Por supuesto, el plantel y el resto del cuerpo técnico también se hicieron presentes en el recinto para decirle adiós al entrenador. Sin embargo, hubo una ausencia importante: la de Leandro Paredes.

El capitán de Boca está en Estados Unidos, donde la selección de Argentina disputará amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, este viernes y lunes, por la presente fecha FIFA. Muchos hinchas esperaban que el volante viajara a Buenos Aires y acompañara al equipo y a la familia del entrenador, pero eso no pasó.

Desde la concentración de la Albiceleste, Leandro Paredes explicó: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico y a su mujer. Quería estar cerca. Nos pusimos a disposición de viajar o no. El cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá“.

Revelan qué le dijo Russo a Riquelme cuando asumió: “Quería morir siendo DT de Boca”

ver también

Revelan qué le dijo Russo a Riquelme cuando asumió: “Quería morir siendo DT de Boca”

Leandro Paredes explica su ausencia en el velorio de Miguel Ángel Russo

“Miguel hubiese querido que juegue y que lo homenajee jugando al fútbol. Se hubiese enojado mucho si dejaba la concentración de la selección. Él hubiese querido que lo represente jugando de la mejor manera… jugando al fútbol”, complementó Leandro Paredes.

Por otro lado, el capitán de Boca destacó que “solo tengo palabras de agradecimiento, de respeto. Nos enseñó cómo vivir nuestro deporte, con la pasión con la que vivió hasta el último día el fútbol. Lo que logró por el fútbol argentino y por nuestro club me lo llevo conmigo”.

Publicidad
Lee también
Mientras Vidal recibe 114 millones en Colo Colo, esto gana el mejor pagado de Argentina
Internacional

Mientras Vidal recibe 114 millones en Colo Colo, esto gana el mejor pagado de Argentina

El feroz palo de Leandro Paredes a un campeón con Colo Colo
Colo Colo

El feroz palo de Leandro Paredes a un campeón con Colo Colo

Liquidan a Carlos Palacios tras salir pifiado en Boca Juniors: "Hay una..."
Internacional

Liquidan a Carlos Palacios tras salir pifiado en Boca Juniors: "Hay una..."

El canal de TV abierta que transmitirá a Colo Colo vs Libertad
Colo Colo

El canal de TV abierta que transmitirá a Colo Colo vs Libertad

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo