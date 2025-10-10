Boca Juniors pasa por un difícil momento ante la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años después de un largo tiempo con complicaciones de salud. Este jueves, se realizó el velorio público del DT en La Bombonera, hasta donde llegaron miles de hinchas.

Por supuesto, el plantel y el resto del cuerpo técnico también se hicieron presentes en el recinto para decirle adiós al entrenador. Sin embargo, hubo una ausencia importante: la de Leandro Paredes.

El capitán de Boca está en Estados Unidos, donde la selección de Argentina disputará amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, este viernes y lunes, por la presente fecha FIFA. Muchos hinchas esperaban que el volante viajara a Buenos Aires y acompañara al equipo y a la familia del entrenador, pero eso no pasó.

Desde la concentración de la Albiceleste, Leandro Paredes explicó: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico y a su mujer. Quería estar cerca. Nos pusimos a disposición de viajar o no. El cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá“.

Leandro Paredes explica su ausencia en el velorio de Miguel Ángel Russo

“Miguel hubiese querido que juegue y que lo homenajee jugando al fútbol. Se hubiese enojado mucho si dejaba la concentración de la selección. Él hubiese querido que lo represente jugando de la mejor manera… jugando al fútbol”, complementó Leandro Paredes.

Por otro lado, el capitán de Boca destacó que “solo tengo palabras de agradecimiento, de respeto. Nos enseñó cómo vivir nuestro deporte, con la pasión con la que vivió hasta el último día el fútbol. Lo que logró por el fútbol argentino y por nuestro club me lo llevo conmigo”.

