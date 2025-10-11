Boca Juniors vive un triste momento por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El club de Carlos Palacios y Williams Alarcón tiene decidido quién será el reemplazante del técnico.

A los 69 años y luego de las complicaciones derivadas del cáncer, el exitoso entrenador partió de este mundo dejando una gran pena en el fútbol sudamericano. Los Xeneizes debieron suspender su partido ante Barracas Central.

El DT de Boca post Miguel Russo

Pese a los problemas de salud que tenía en el último tiempo, Miguel Ángel Russo quería hacer lo que más amaba hasta el final. Toda una vida dedicada al fútbol, tanto como jugador, como entrenador. El campeón de Copa Libertadores murió como DT de Boca Juniors.

Lamentablemente el balón sigue rodando y los Xeneizes, en medio de la pena, debían decidir sobre el futuro entrenador ahora sin Russo presente. El club no tardó mucho en tomar una postura al respecto y desde el interior ya lo confirmaron.

Según indicó Juvenal Rodríguez, uno de los ayudantes del fallecido Miguel Ángel Russo, la dirigencia de Boca encabezada por Juan Román Riquelme mantendrá al cuerpo técnico actual hasta fin de año, con Claudio Úbeda como el entrenador principal.

“Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino”, avisó Rodríguez a Caracol Radio. Esta decisión la tomaron como una forma de seguir el proyecto de Russo.

Miguel Russo dirigió por última vez el 21 de septiembre. Imagen: Getty

“Estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa”, cerró Juvenal Rodríguez. De esta manera, los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón ya conocen a quienes los seguirán dirigiendo.