Universidad de Chile

El emotivo mensaje y anécdota de Gustavo Álvarez en U de Chile por la partida de Miguel Ángel Russo

El actual DT de la U lamenta la muerte de Miguel Ángel Russo con emotivas palabras y reveló que lo conoció en Lanús, a sus órdenes en cierta forma.

Por Diego Jeria

© PhotosportLas palabras de Gustavo Álvarez por la partida de Miguel Ángel Russo.

Este viernes se desarrolló el funeral de Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado miércoles a la edad de 69, como entrenador vigente de Boca Juniors, tras varias semanas complicado de salud por una rebelde infección urinaria.

En conferencia de prensa durante el mediodía, Gustavo Álvarez, quien hoy ocupa el puesto que en 1996 tuvo a Russo como entrenador de Universidad de Chile, lamentó la partida del histórico ex deté azul.

Lo primero es hacerle llegar el pésame, el dolor y un gran abrazo a su familia y amigos. Él fue un hombre de fútbol y la prueba está en el desenlace de su vida… en el día a día, en un banco de suplentes dirigiendo un equipo tan grande de Argentina. Los últimos momentos los pasó dentro de una cancha“, dijo Álvarez.

Álvarez, sparring de Russo en Lanús

Incluso, el actual técnico del Chuncho recordó que conoció a Miguel Ángel Russo cuando ambos cumplían distintos procesos en Lanús, precisamente el próximo rival de Universidad de Chile en Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez se refirió emocionado a la sensible partida del histórico Miguel Ángel Russo.

Yo a Miguel lo conocí en Lanús, cuando él dirigía al primer equipo y yo jugaba en juveniles. Varias veces hicimos de sparring contra el primer equipo, en esa campaña que Lanús desciende, vuelve a ascender y después se estabiliza en Primera“, cuenta.

Publicidad

Álvarez sentenció que “se fue un hombre de fútbol, que le hizo muy bien al fútbol y que dejó muy buenos recuerdos en todos los clubes que dirigió, incluida Universidad de Chile. Esto yo lo sabía de antes, no es que me entero ahora, así que creo que fue la mejor campaña en Copa Libertadores, entre las mejores, entonces nada más que agregar. Se fue un señor del fútbol“.

Cabe recordar que este pasado jueves se llevó a cabo un masivo velatorio en el estadio La Bombonera, donde los hinchas de Boca Juniors y todo el fútbol trasandino pudieron mostrar su respeto y despedir al ex entrenador de la U.

