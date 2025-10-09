El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció este pasado 8 de octubre a los 69 años. El entrenador de Boca Juniors lidiaba con problemas de salud desde hace un tiempo y su situación se agravó en los últimos días, siendo internado en su hogar.

Varias figuras del fútbol argentino han dejado mensajes de despedida para el técnico que además dirigió en Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing.

Ahora fue el turno de Jorge Almirón. El DT que hace poco salió de Colo Colo reapareció en redes sociales para despedirse de Russo, quien lo dirigió y después lo enfrentó como técnico. En 2024, de hecho, se encontraron en un torneo amistoso con el Cacique y Rosario Central.

“Se nos fue una gran persona que deja un legado mucho más allá de los títulos, a quien tuve de entrenador y con quien compartí grandes momentos. Acompaño a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro y triste momento. ¡HASTA SIEMPRE, MIGUEL!“, escribió.

El mensaje de Jorge Almirón por la muerte de Russo | Instagram

Argentina se despide de Miguel Ángel Russo

Hinchas de Boca Juniors y otros equipos del fútbol argentino llegaron este jueves al velorio de Miguel Ángel Russo. El DT de Boca Juniors es velado en La Bombonera, donde se mantendrá hasta el viernes al mediodía.

El plantel del Xeneize, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, se hizo presente en el velorio. Russo dirigió su último partido en Boca el pasado 21 de septiembre contra Central Córdoba. Después de eso fue hospitalizado y, más tarde, trasladado a su hogar en sus últimos días.