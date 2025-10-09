ver también “Mi mayor derrota”: la peor tristeza deportiva que vivió Miguel Russo en U. de Chile

El fútbol argentino y Universidad de Chile lloran la muerte de Miguel Ángel Russo, quien se desempeñaba como entrenador de Boca Juniors y quien fuera histórico técnico del Chuncho la campaña de 1996, como semifinalistas de Copa Libertadores.

El velatorio de Russo se realiza en el hall central del estadio La Bombonera de Boca, lugar al que incluso se han dejado caer hinchas de River Plate y fanáticos de equipos en los que dirigió el DT. Entre ellos apareció un azul.

Tomás, un chileno que lleva más de una década radicado en Argentina, se dejó caer en el estadio de Boca para representar el dolor y respeto del Chuncho por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

“Vivo acá hace 14 años y al enterarme de esta noticia tenía que estar presente. Todos los hinchas de la U sabemos muy bien lo que representa el profesor Russo“, dijo el hincha azul.

ver también Impacto en Boca Juniors: Fallece Miguel Ángel Russo a los 69 años

La U presente para despedir a Miguel Ángel Russo

Agregó “y no sólo los hinchas de la U, sino todos los hinchas del fútbol. Russo dio mucho por este deporte y murió siendo técnico como él quería. Él tiene un legado que hay que honrar y respetar. Así que había que decir presentes. Es fácil el acceso, emotivo, bien ordenado, pudimos verlo”.

“Uno como hincha lo tiene a Russo como técnico de la U, pero además hizo una larga carrera con muchos logros. Si te das cuenta, hinchas de todos los equipos se han visto acá presentes, porque fue un entrenador muy trascendente“, añadió.

Publicidad

Publicidad

El hincha azul sentenció que “estoy muy contento de estar acá y el pueblo azul seguramente está mandando todo su ánimo para la familia. Siento que esto es parte mío también, porque yo tengo mi vida acá y cómo no iba a estar presente. Y acá estamos los hinchas del fútbol y eso tiene que respetarse”.

ver también Fue campeón con la U, lo dirigió Miguel Ángel Russo y se quebró en TV por su muerte

El velatorio de Miguel Ángel Russo tendrá sus puertas abiertas hasta las 22:00 horas de este jueves en Buenos Aires y volverá a recibir a los hinchas este viernes entre las 10:00 y las 12:00 horas. Esta jornada, antes del ingreso masivo, Juan Román Riquelme, los jugadores y la familia del DT tuvieron una actividad más íntima junto a los restos mortales del recordado exentrenador de Universidad de Chile.