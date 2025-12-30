Dicen que las despedidas siempre son dolorosas y bien lo sabe un incombustible goleador en el fútbol chileno. Con pasos por U de Chile y Colo Colo, hoy le dice adiós al verdadero equipo que tocó su corazón.

Se trata de Leandro Benegas, el argentino nacionalizado chileno que nuevamente recaló en Unión La Calera este año. Eso sí, esta vez su campaña estuvo lejos de ser exitosa y finalmente deja el club.

Benegas llegó a mitad de año desde O’Higgins, elenco donde tampoco tuvo buenos números. En los celestes solo anotó un gol y no afianzó nunca como titular, mientras en los cementeros marcó en dos ocasiones.

Así se despidió el goleador en el fútbol chileno

Leandro Benegas no será más jugador de Unión La Calera y con emotivas palabras en sus redes sociales le dice adiós al club que le abrió las puertas en el fútbol chileno. El Toro duró un semestre en los cementeros.

Leandro Benegas en uno de sus últimos goles con Calera/Photosport

“Hoy me toca escribir estas palabras que nunca pensé que llegarían tan pronto. Me despido de este club que no solo me abrió las puertas como profesional, sino que me permitió crecer como persona”, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Por ello, el mensaje se llenó de nostalgia considerando que en U. La Calera fue donde arribó el 2012 y le permitió dar el salto a grandes como la U y Colo Colo. Benegas fue claro en la importancia del club en su carrera.

ver también ¡Por 8 millones de euros! Jugó en Chile, saltó a un campeón de Libertadores y fichará en la Serie A de Italia

“A mis compañeros, gracias por cada batalla en la cancha y por ser mi familia fuera de ella. A los cuerpos técnicos, médicos, utileros y personal del club: ustedes son el motor invisible que hace que este escudo brille; gracias por cuidarme siempre”, cerró.